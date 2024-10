Dodao je da je, s obzirom na to da imamo oko 50 odsto domaćih putnika, siguran da će to bitno smanjiti gužve i omogućiti našim putnicima mnogo brži prolazak .

- Da li je to dovoljno? Nije i zato nastavljamo ulaganje u niški aerodrom. Sada će se rušiti stara zgrada i na njenom mestu biće napravljena nova, radiće se poletno-sletna pista i novi kontrolni toranj, a biće i povećan broj mesta za parkiranje aviona. Radiće se apsolutno sve kako bi niški aerodrom dobio kapacitete koji su neophodni - rekao je Vesić.

- Nadam se da ćemo u tome uspeti jer bi to značilo da možemo da idemo do 700, 800 hiljada, možda i do milion putnika godišnje a kapacitet novog aerodroma je 1,5 miliona putnika - rekao je Vesić.