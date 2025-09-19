Slušaj vest

Sam američki autor trilera Den Braun priznao je da tu knjigu „ne bi mogao napisati bez pomoći svoje supruge Blajt“, koju je nazivao „najtalentovanijom ženom koju je ikada upoznao“.

Međutim, 2018. njihov brak i kreativno partnerstvo završili su burnim razvodom, a dve godine kasnije Blajt je pokrenula žestoku tužbu. U optužbama je tvrdila da je Braun vodio „život pun laži“, trošeći zajednički novac na poklone za čak četiri ljubavnice – ličnu trenerku, frizerku, političarku sa Kariba i holandsku jahačicu Judit Pijetersen, koju je, ironijom sudbine, u početku angažovala upravo Blajt.

Braun je tada sve demantovao, ustvrdivši da je bio „šokiran optužbama“, nazvavši ih „napisanim bez obzira na istinu“. Naglasio je da svoju suprugu nije prevario u finansijskom smislu i da je Blajt nakon razvoda dobila polovinu njihovog zajedničkog bogatstva. Spor je 2021. okončan vansudskom nagodbom.

Supruga nakon razvoda dobila polovinu zajedničkog bogatstva

Sada, međutim, dolazi do novog zaokreta u njegovom privatnom životu. Den Braun, danas 61-godišnjak, u najnovijoj knjizi „The Secret of Secrets“ zahvaljuje svojoj „verenici Judit Pijetersen“, 34-godišnjoj holandskoj jahačici. Time je prvi put javno potvrdio vezu sa ženom koju je njegova bivša supruga prozivala u tužbi.

Blajt je tvrdila da je romansa započela još 2014., kada se Judit nakon operacije ramena oporavljala upravo u njihovom domu. Tada joj je, navodno, Braun poklonio automobil, kamion za prevoz konja i rasnog pastuva vrednog 350 hiljada dolara. Sam autor je kasnije insistirao da je njihova ljubavna priča započela tek kada je brak sa Blajt već bio „samo na papiru“.