Posetili smo ga u njegovoj radionici, a u njoj sve uobičajeno kao u svakoj, onoj pravoj majstorskoj: auto je nad kanalom, na zidovima okačeni raznorazni alati, manji i veći, a majstor Slađan zanet ovim svojim poslom... Ništa ne ukazuje na to da ovde radi pisac i poštovalac i ljubitelj pisane reči. Sve dok nekim vrcavim spojem reči ne razgali lica mušterijama ili dok ne iznese svoje objavljene knjige, od kojih je prva pred čitaoce izašla 2020. godine.

- Ovu auto-mehaničarsku radionicu u kojoj i sada radim nasledio sam od svog tasta Draže, po njemu i nosi ime, a koju je on otvorio pre više od pola veka, još 1971. godine. Uporedo sa radom, pisao sam aforizme, koje sam javnosti prvi put predstavio u kultnoj emisiji Milovana Ilića Minimaksa "Tup-tup", koja se emitovala nedeljom na Drugom programu Radio Beograda - priča Slađan

"Nosim samo firmiranu garderobu - radno odelo iz moje firme", "Kritična masa se stvara pod uticajem sive mase", "Prebrojavam ušteđevinu - ako kupim diplomu, neću imati za radno mesto", "Moderna porodica - otac, majka, sin i ćerka. I sve četvoro muški", "Potukli se penzioneri - vršnjačko nasilje", "Draga, volim te odavde do neba, plus PDV", samo su neki od Slađanovih mnogobrojnih aforizama.

- Svoje aforizme najčešće predstavljam u bibliotekama, u manjim i većim gardovima, uz zaista veliku posećenost, jer su ljudi željni smeha i dobre zabave. To nisu neke suvoparne večeri, već je program zabavan i opuštajući, uz šalu, satiru i poeziju. I posetioci odu nasmejani i zadovoljni, što je meni mnogo važno - priča Slađan.

- To je duhovita priča i smeštena je u doba tranzicije i privatizacije, na početku 21. veka. I tu je sad borba tog malog čoveka da nekako ostvari sebe, da dođe do neke pobede, da bude bolji od svih, ali, jednostavno sudbina je takva da mu fali sreća... Sa tim drugim romanom pobedio sam na konkursu izdavačke kuće "Neos", u konkurenciji od čak 178 autora - kaže Slađan. - A, prvi roman bio mi je baš obiman, pa je izdavač tražio da ga skratim, što sam i učinio, i to za celu trećinu.