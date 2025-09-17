Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali obilazi novoizgrađenu državnu školu i vrtić u okviru "Beograda na vodi".

- Ovo izgleda vrhunski. Čekamo upotrebnu dozvolu, polovinom oktobra, i onda deca kreću - kazao je ministar.

Škola može da primi 480 dece, od prvog do osmog razreda, po dve grupe iz svakog razreda.

Mali je tokom obilaska fiskulturne sale u školi odigrao jednu partiju stoni tenisa. Nakon tenisa, ministar je zaigrao i košarku.

- Ako mene pitate, najteži predmet apsolutno fizika, nisam se ni udubljivao.

Mali je potom obišao kabinete.

- Imate školu, vrtić, stanove, nove ulice, infrastrukturu... Obećanje koje smo dali, ispunili smo - kazao je.

- Da budem iskren impresioniran sam, iznenađen. Pogledajte školu, zamislite da li biste voleli da vaša deca idu u ovakvu školu - naveo je Mali.

- Ovo je stara zgrada pošte, radovi su već krenuli, vraćamo potpuno originalni izgled. Unutra će biti muzej, pozorišne scene. Malo uz Savsku dolazite do muzeja Nikola Tesla. U ovom delu Beograda, gde je bilo leglo zmija i pacova, sada imate potpuno razvijen i moderan deo grada. Danas smo u državnom vrtiću, državnoj školi. Govorili su da neće ovde biti ništa sem jedne kafane, a sve što obećamo, sve realizujemo. Svako obećanje smo ispunili.

Krajem 2029. biće završena prva faza gradnje metroa.

- Posebno je važno da se ovde uskrštaju dve linije metroa, kasnio je projekat, ali radimo na rešavanju pravno imovinskih pitanja, sledeće godine će građani već videti intenzivne radove gde ćemo gradiri stanice, kasnićemo ali kraj 2029. završavamo prvu fazu metroa, ovde će se ukrstati dve linije.

- Sve je ovo deo programa Skok u budućnost. Sa vrhuncem što će biti - Ekspo. Da pokažemo koliko smo napredovali, a da onda 2027. otvorimo potpuno novo poglavlje - ističe ministar Mali.

Kaže da će svaki dan nešto novo otvarati, raditi, graditi, ulagati još više energije.

- Ja ne znam kako možete da pronađete jednu manu, da 80 provodi vreme ovde. Tražnja je velika. Mi nakon dobijanja upotrebne dozvole, polovinom oktobra, kreću deca u vrtić, kao i u školu. Na kraju krajeva, ovaj deo dovodite u živote, sa puno dece, sa puno graje - kaže Mali.

- Ovaj vrrtić je kapaciteta 80 dece, prelepo dvorište, najmoderniji vrtić i škola u Beogradu. Mi stati nećemo, Srbija će nastaviti da raste i da se gradi. Ovakve škole i vrtiće otvaraćemo u celoj zemlji. Ako se sećate kritika, da ovde na BG na vodi neće biti ničega, da je to izmišljotina, možda ova slika danas najbolje pokazuje koliko nisu bili u pravu. Osim prelepih zgrada imate sada ovde i vrtić i školu i najveći tržni centar od Istanbula pa do Beča. Posebno je važno, kada pogledate i sve okolo, stara zgrada železničke stnaice, tu se gradi muzej, imaćemo završen do Ekspa. Stara zgrada pošte, gradimo novu, kao što je izgkledala pre rata, tu će biti novi arheološki muzej. Kapacite škola je 480 đaka. Još jedna lepa prilika da vidimo kako vodimo računa o onima koji s ubudućnost naše Srbije. Ovo je najbolji način i ponosan sam što sam danas ovde.

- Predsednik se pre desetak dana susreo sa Putinom, sa kineskim predsednikom, juče sa japanskim carem, premijerom, Mark Rubio ga je zvao kako bi se sreli, da nađemo rešenje za tarife koje američka administracija podiže. Zar to nije dovoljno da vidite koliko se Srbija promenila, koliko se naš predsednik poštuje. Da mi budemo suvereni, samostalni, nezavisni, a da držimo odnos sa svim zemljama sveta. To je najbolji odgovor za mrzitelje, blokadere koji kažu da je predsednik izolovan.

O izveštaju SVR

- To je veoma važno, to je jedna od najboljih službi na svetu. To je potvrda onoga što mi govorimo, da je na delu obojena revolucija u Srbiji. Sa ogromnim novcem koji je usmeren ka pojedinim ljudima iz opozicije, plus blokaderi, dogovljno govori o situaciji u kojoj se Srbija našla. Obojena revoluicija znači ne želimo izbore, hoćemo da zaustavimo Srbiju. Da ne bude da samo mi to govorimo. Kada bih sumirao protekle dane, osim te jake spoljnopolitičke poruke, mali broj ljudi po ulicama, što ih je manje to su agresivniji, koji pokušavaju da zaustave naš razvoj, videćemo kako će proći prvi novembar. Ono što je i predsednik govorio, gotovo je sa obojenom revolucijom. Cilj je normalna Srbija, mir, stabilnost.