Beogradska autobuska stanica a.d. Beograd (BAS) raspisala je javni poziv za prodaju nepokretnosti na Čukarici, koji obuhvataju zgradu restorana Golf, pomoćnu zgradu, otvorenu terasu i poslovnu zgradu, zajedno sa pripadajućim zemljištem.

Cena objekata nije unapred određena, a prodaja će biti realizovana ponuđaču koji dostavi najpovoljniju ponudu.

Prijave za učešće mogu se podneti lično ili poštom do 8. oktobra.

Restoran Golf jedan je od najstarijih beogradskih restorana, smešten na Košutnjaku. Izgrađen je 1936. godine za potrebe Golf kluba Beograd. U ovom restoranu, sredinom 20. veka, jedan od najpoznatijih srpskih kuvara, Milovan Mića Stojanović, osmislio je recept za čuvenu Karađorđevu šniclu.

Od 2000. godine restoran je u vlasništvu Beogradske autobuske stanice.

Recept za Karađorđevu - omiljeno Titovo jelo

Ova mesna rolnica bila je jedno od omiljenih jela Josipa Broza Tita, a za njega je sprema čuveni kuvar Milovan Mića Stojanović.

Ovo jelo možete priremati i kod kuće, a potrebno vam je samo nekoliko sastojaka i malo veštine. Evo kako da pripremite Karađorđevu šniclu po originalnom receptu.

Sastojci: kilogram svinjskog mesa (file)

4 jaja

4 dl ulja

200 g prezli

kajmak – oko 40 g kajmaka po šnicli

so

200 g brašna Priprema:

Najvažnije je da dobro izlupate mesto, naročito krajeve. Maličice posolite, sve zavisi da li je kajmak slan. Kajmak stavite na šnislu celom dužinom. Potom urolajte šniclu. Šnicla se zatim urola u brašno, potom u jaja pa u prezle.

Ulje u tiganju je spremno ako se pojave mehurići pošto umočite vrh drške varjače. Polako spustite karađorđevu šniclu u ulje i pecite oko 15 do 20 minuta. Vodite računa da se kajmak ne istopi. Čim šnicle dobiju rumenu i zlatnu boju, znajte da su gotove.

Karađorđevu šnicle poslužite toplu. Ukrasite kriškama limuna i svežim peršunom. Jelo se može poslužiti uz razne priloge, kao što su pire krompir, pečeni krompir ili sezonska salata.