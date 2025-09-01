KONOBARIMA U JEDNOM RESTORANU DOZLOGRDILO! Vlasnik uveo novo pravilo koje svi moraju da poštuju - Mnoge je začudilo
Vlasnik Salvatore Maraco je odlučio da okonča dugotrajnu debatu o podeli računa između gostiju, koja je izazvala mnoštvo komentara i podrške i gostiju i kolega u ugostiteljstvu.
Maraco ističe da njegov restoran ne zabranjuje odvojeno plaćanje, ali gosti moraju to najaviti pre naručivanja. Ova praksa, poznata kao „ala Romana“ u Italiji, gde se račun jednostavno deli između gostiju, nije uobičajena u Nemačkoj i dovela je do nesporazuma.
Zašto je pravilo uvedeno?
Sve je počelo jedne užurbane večeri kada su dve konobarice zadržane dok su grupe pokušavale da detaljno podele račun, svađajući se oko toga ko je popio 0,1 litar vina, a ko treba da plati mineralnu vodu ili kafu.
– Na kraju, kafa i voda ostaju neplaćene, a onda se i dalje raspravlja o tome ko je šta popio – rekao je on.
Od tada je jasno naveo pravilo na ulazu u restoran, na menijima i na internetu: gosti dele račun osim ako se drugačije ne dogovori unapred.
Podrška gostiju i kolega
Većina gostiju prihvata pravilo bez problema.
– Samo morate unapred reći ako želite da platite odvojeno i nema problema – kazao je redovan gost Saša Hegele.
Dok drugi gost Manuel Vejle je dodao da uvek deli račun sa prijateljima.
– Ako neko plati dva evra više, nije kraj sveta – rekao je on.
Maracove kolege iz ugostiteljstva pozdravljaju ovu praksu i poručuju da je konačno neko to rekao naglas.
Šta kaže zakon?
Međutim, Nemački centar za zaštitu potrošača podseća nas: ugostitelj ne može potpuno zabraniti odvojena plaćanja. Zakonski, svaki gost stupa u svoj ugovorni odnos sa restoranom i odgovoran je samo za ono što je naručio.
Ovo je jasno za obroke, ali za pića koja se naručuju zajedno, kao što su vino ili voda, situacija je komplikovanija.
Preporuka udruženja potrošača
Da bi se izbegli nesporazumi i svađe, udruženja potrošača preporučuju takozvani „Eslingov model“ kao dobrovoljnu praksu – recite konobaru prilikom naručivanja da li želite da podelite račun ili platite odvojeno. Ovo olakšava rad osoblja i ubrzava uslugu.
BiznisKurir/Fenix-magazin