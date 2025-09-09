Slušaj vest

Kada biste ukratko opisali šta je to što Vam zaista treba od banke, odgovor bi verovatno bio - praktične i korisne usluge na koje možete uvek da se oslonite.

Zato je AikBank, inspirisana razumevanjem realnih potreba klijenata, osmislila pakete računa koji idu u korak sa Vašim finansijskim potrebama i ciljevima.

U AikBank ponudi, na raspolaganju su Vam Aik Supreme, Aik Advance i Aik Start, a za njihovo otvaranje u bilo kojoj filijali ove banke potrebna Vam je samo lična karta i nekoliko minuta. Da bi prenos računa bio što lakši, AikBank može umesto Vas i sa Vašim ovlašćenjem, da prenese sredstva i povezane usluge, kao što su administrativne zabrane, sa računa u prethodnoj banci na račun u AikBank.

Ako niste sigurni koji od ovih paketa je za Vas, evo male pomoći:

- Aik Advance paket račun je stvoren za sve koji žele da što više poslova obave putem mobilnog telefona jer uz njega imate pristup mobilnim novčanicima, ostvarujete povoljniji kurs za kupovinu evra i povrat novca prilikom plaćanja Super Karticom kod odabranih trgovaca;

- Aik Supreme paket račun Vas vodi i korak dalje, uz mBanking transakcije bez naknada, kupovinu evra po srednjem kursu i polisu putnog osiguranja uz Mastercard Gold kreditnu karticu.

Ako su vam potrebne samo osnovne bankarske usluge, tu je Start paket koji uključuje platni račun, debitnu karticu i mBanking aplikaciju.

Bez obzira na to paket koji odaberete, kao klijent imate pristup širokoj mreži od 550 bankomata u 54 grada u Srbiji, gde možete podizati gotovinu bez naknade.

Foto: AIK Bank

Dodatne usluge za dodatni komfor

Kao klijent AikBank, od sada na raspolaganju imate i dve dodatne, potpuno nove usluge koje će Vam olakšati da svojim mesečnim budžetom upravljate izbalansirano:

- Plata unapred je usluga dostupna uz Aik Advance i Aik Supreme pakete računa, uz koju možete da svoju platu primite i do 7 dana pre stvarnog datuma isplate zarade. U svojoj Aik mBanking aplikaciji se registrujte za ovu uslugu (ako ste novi klijent banke, to ćete moći već posle prve primljene zarade u AikBank) i nakon toga, svakog meseca kada Vam je potrebno da do svoje plate dođete malo ranije, aktivirajte uslugu i na Vašem računu se do 7 dana unapred može naći Vaša plata, a u maksimalnom iznosu do 200.000 RSD.

- Non stop štednjaje štednja po viđenju koju možete ugovoriti u filijali ili iz Aik mBanking aplikacije i koja Vam omogućava da na štednom računu čuvate neoročen novac, za koji će Vam AikBank na kraju svakog meseca isplaćivati kamatu i to po EKS stopi od 5% za dinare, odnosno 2,55% za evre. savršen način da vaš novac radi za vas, čak i kada nije oročen. Na Non stop štednja računu možete držati iznose i do 1.200.000 dinara, odnosno 10.000 evra, ukoliko primate zaradu u AikBank, što Non stop štednju čini isplativom navikom.

Posetite najbližu AikBank filijalu i odaberite Aik Advance ili Aik Supreme, paket računa koji želite da otvorite.

Foto: AIK Bank