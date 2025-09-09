ZA OVIM ADIDAS PATIKAMA POLUDEO CEO SVET: Nema ko ih ne nosi, a tek kada čujete gde su nastale - oduševićete se!
Ipak, malo ko zna da je jedan poseban model - Adidas Gazelle Super - nastao isključivo u fabrici Borovo, u tadašnjoj Jugoslaviji.
Ove patike obeležile su kraj osamdesetih godina i ostale upisane u istoriju sportske i streetwear mode. Mnogi ih s pravom smatraju jednim od najpopularnijih modela patika na svetu.
Kako je sve počelo
Prvi model Gazelle predstavljen je 1966. godine i odmah je osvojio ljubitelje udobne obuće. Izašle su u dve osnovne verzije – crvenoj, namenjenoj dvoranskim sportovima, i plavoj, za treninge na otvorenom.
Oba modela imala su prepoznatljiv gornji deo od brušene kože, koji je patikama davao i eleganciju i funkcionalnost. Ubrzo su postale sinonim za udobnost, kvalitet i stil.
Ekskluziva iz Jugoslavije
Godine 1987. Adidas je lansirao Gazelle Super, model koji se proizvodio isključivo u Vukovaru, u čuvenoj tvornici Borovo. Ono što ih je činilo posebnim bila je natpisna pločica sa Adidas logom iznad tri pruge, ali i činjenica da je čitava proizvodnja bila poverena samo Borovu.
Gazelle Super brzo su postale statusni simbol – nosili su ih svi, od fudbalera i košarkaša, do mladih trendsetera. Prodavale su se u ograničenim količinama, što je dodatno povećavalo njihovu vrednost i popularnost.
Kult koji traje
Tokom godina Adidas je menjao izgled Gazelle modela – potplat, materijale i detalje – ali je prepoznatljiv identitet uvek ostajao isti. Dok su se širom sveta proizvodile razne verzije poput francuskih „Rubisa“ i „Chamoisa“ ili japanskog „Adidas 300“, Gazelle Super iz Borova ostale su jedinstvene.
Koliko danas koštaju?
Danas se Adidas Gazelle i dalje smatraju kultnim patikama koje nose poznate zvezde, sportisti i ljubitelji mode. Verzija proizvedena u Jugoslaviji pamti se kao komad istorije koji spaja kvalitet, sportski duh i stil.
Adidas je 2016. ponovo izbacio kolekciju Gazelle Super modela dostupnu širom sveta. Na zvaničnom sajtu kompanije i danas stoji podatak da je poseban model Gazelle patika nastajao u Jugoslaviji.
Cene zavise od modela i veličine, a trenutno se kreću između 80 i 120 evra.
BiznisKurir/BizPortal