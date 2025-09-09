Na ulicama širom sveta ove patike ne možete da ne vidite

Slušaj vest

Ipak, malo ko zna da je jedan poseban model - Adidas Gazelle Super - nastao isključivo u fabrici Borovo, u tadašnjoj Jugoslaviji.

Ove patike obeležile su kraj osamdesetih godina i ostale upisane u istoriju sportske i streetwear mode. Mnogi ih s pravom smatraju jednim od najpopularnijih modela patika na svetu.

Kako je sve počelo

Prvi model Gazelle predstavljen je 1966. godine i odmah je osvojio ljubitelje udobne obuće. Izašle su u dve osnovne verzije – crvenoj, namenjenoj dvoranskim sportovima, i plavoj, za treninge na otvorenom.

Cene ovih patika zavise od modela i veličine Foto: Printscreen

Oba modela imala su prepoznatljiv gornji deo od brušene kože, koji je patikama davao i eleganciju i funkcionalnost. Ubrzo su postale sinonim za udobnost, kvalitet i stil.

Ekskluziva iz Jugoslavije

Godine 1987. Adidas je lansirao Gazelle Super, model koji se proizvodio isključivo u Vukovaru, u čuvenoj tvornici Borovo. Ono što ih je činilo posebnim bila je natpisna pločica sa Adidas logom iznad tri pruge, ali i činjenica da je čitava proizvodnja bila poverena samo Borovu.

Gazelle Super brzo su postale statusni simbol – nosili su ih svi, od fudbalera i košarkaša, do mladih trendsetera. Prodavale su se u ograničenim količinama, što je dodatno povećavalo njihovu vrednost i popularnost.

Kult koji traje

Tokom godina Adidas je menjao izgled Gazelle modela – potplat, materijale i detalje – ali je prepoznatljiv identitet uvek ostajao isti. Dok su se širom sveta proizvodile razne verzije poput francuskih „Rubisa“ i „Chamoisa“ ili japanskog „Adidas 300“, Gazelle Super iz Borova ostale su jedinstvene.

Koliko danas koštaju?

Danas se Adidas Gazelle i dalje smatraju kultnim patikama koje nose poznate zvezde, sportisti i ljubitelji mode. Verzija proizvedena u Jugoslaviji pamti se kao komad istorije koji spaja kvalitet, sportski duh i stil.

Adidas je 2016. ponovo izbacio kolekciju Gazelle Super modela dostupnu širom sveta. Na zvaničnom sajtu kompanije i danas stoji podatak da je poseban model Gazelle patika nastajao u Jugoslaviji.

Cene zavise od modela i veličine, a trenutno se kreću između 80 i 120 evra.