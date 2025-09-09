Slušaj vest

Zvanični srednji kurs biće sutra 117,1546 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Danas je zvanični srednji kurs 117,1695 dinara za jedan evro.

Dinar prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.

Kurir.rs/Beta

