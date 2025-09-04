Slušaj vest

Detaljna analiza tehnološke inovacije i investicione vrednosti Bitcoin Hyper-a, nove alt kriptovalute koja ima potencijal da nadmaši DOGE i Cardano.

Na tržištu alt kriptovaluta, Dogecoin (DOGE) i Cardano (ADA) pokazuju stabilan rast.

U međuvremenu, novi projekat pod nazivom Bitcoin Hyper (HYPER) privlači veliku pažnju.

Ovaj projekat u razvoju ima potencijal da preoblikuje scenu alt kriptovaluta zahvaljujući svojim tehnološkim prednostima i snažnom potencijalu rasta.

Trenutni status i ograničenja Dogecoin-a i Cardano-a

DOGE i ADA ostaju glavni kandidati u prognozama alt kriptovaluta za 2025. godinu.

Tržišna kapitalizacija Cardano-a dostigla je 29,1 milijardu dolara, dok je dnevni obim trgovine skočio na 1,33 milijarde dolara, što je rast od 105% u odnosu na prethodni dan.

Promin hard fork i novi razvojni budžet od 70 miliona dolara dodatno jačaju tehničke temelje Cardano mreže.

Za Dogecoin, obim trgovine fjučersima dostigao je 6,96 milijardi dolara, što je najviši nivo u poslednjih pet meseci.

Veliki investitori su uložili više od 35 miliona dolara u DOGE za samo 24 sata, što ukazuje na rastuće poverenje tržišta.

Ipak, oba projekta suočavaju se sa izazovima pre nego što postignu sledeći veliki rast.

Dogecoin je u velikoj meri zavistan od medijske pažnje i hajpa, dok Cardano, iako beleži stabilan rast, teško može očekivati eksplozivan skok cene.

Investitori se sve više okreću novim alt kriptovalutama u potrazi za većim potencijalom rasta.

Bitcoin Hyper bi mogao da nadmaši popularne alt kriptovalute

U ovom kontekstu, Bitcoin Hyper (HYPER) ima potencijal da promeni postojeći pejzaž alt kriptovaluta.

Projekat je već prikupio više od 13 miliona dolara u pretprodaji, što ga čini jednom od najočekivanijih pretprodaja za 2025. godinu.

U poređenju sa DOGE i ADA, najveća prednost HYPER-a je tehnološka inovacija.

Prema white paper-u, HYPER je dizajniran kao Layer 2 rešenje za Bitcoin (BTC) i rešava ključni problem tradicionalne Bitcoin mreže, koja je ograničena na samo 7 transakcija u sekundi.

Korišćenjem Solana Virtual Machine-a, tim planira da omogući sistem u kome će se vreme transakcija skratiti na svega nekoliko sekundi, uz značajno smanjenje naknada.

Ovo potencijalno nudi veću korisnost od Dogecoin-ove osnovne funkcionalnosti plaćanja ili Cardano-ovih pametnih ugovora.

Prognoze cene i investicione strategije

Analitičke prognoze cene za Bitcoin Hyper pokazuju da bi mogao dostići 0,21 dolara do kraja 2025. godine, što predstavlja rast od oko 1.600% u odnosu na trenutnu cenu.

Takođe, ukazuje se da bi do 2030. mogao dostići 1,90 dolara, pri čemu se očekuje da bude profitabilniji od DOGE-a i Cardano-a na duži rok.

Kupovina Bitcoin Hyper-a je relativno jednostavna – dovoljno je povezati kompatibilan novčanik poput Best Wallet-a ili MetaMask-a na zvaničnom sajtu i obaviti kupovinu putem ETH, USDT ili BNB

Trenutna cena tokena iznosi 0,012675 dolara, a nagrade kroz staking nude godišnju kamatu od preko 110%, što je dodatno privlačno.

Cena nakon listiranja očekuje se na nivou od 0,0425 dolara, čime učesnici pretprodaje dobijaju značajnu prednost.

Projekat je završio reviziju putem CoinStult-a, čime je tehnička sigurnost obezbeđena u određenoj meri.

Za investitore, realna strategija je da pronađu balans između stabilnih kriptovaluta poput DOGE i ADA i novih, rizičnijih projekata sa visokim potencijalom nagrade, kakav je HYPER.

Na tržištu alt kriptovaluta, pojava nove zvezde koja preti postojećim snagama mogla bi biti ključ za sledeći veliki talas rasta.

