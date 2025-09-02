Tokom jula i avgusta održano je više od 70 događaja

Prema rečima Vladimira Živanovića, direktora TO Zlatibor, podaci Republičkog zavoda za statistiku govore da je Zlatibor po broju noćenja turista na prvom mestu u Srbiji.

- Da Zlatibor ostaje omiljeno mesto domaćih i stranih gostiju potvrđuju i podaci Republičkog zavoda za statistiku. U periodu januar–jul 2025. godine domaći turisti ostvarili su na Zlatiboru 504.187 noćenja, što ga svrstava na prvo mesto u Srbiji. Istovremeno, Zlatibor beleži i značajan rast broja stranih gostiju, odmah posle Beograda. Ostvareno je 249.833 noćenja, što je povećanje od 34 posto u odnosu na isti period prošle godine – rekao je Živanović.

Pogledajte kako je izgledala atmosfera tokom leta na Zlatiboru

On je daodao da je Zlatibor i ovog leta bio epicentar zabave, kulture i druženja.

- Tokom jula i avgusta održano je više od 70 događaja, sa preko 100 sati kvalitetnog programa, među kojima je posebno mesto zauzeo prvi „Dečiji letnji festival“.

Na fontani je bilo više od 50 sati muzike, svetla i emocija. Više od 350 izvođača, animatora i učesnika doprinelo je tome da Zlatibor postane mesto najlepših letnjih priča – kaže direktor TO Zlatibor.