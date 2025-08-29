Slušaj vest

Od 1. decembra očekuje se povećanje penzija. Najstariji građani u Srbiji dobiće povećanje od 12 odsto, čime će prosečna penzija iznositi između 485 i 490 evra. Ovo je saopštio predsednik Aleksandar Vučić. Rekao je da se time ubrzano približavamo dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije, obećane za kraj 2027. godine.

Od 1. septembra stupa na snagu ograničavanje marži trgovačkim lancima, odnosno pojeftinjenje u prodavnicama. Ekonomske mere u Srbiji su konkretne, od smanjenja cena struje i kamatnih stopa do besplatnog ogreva za najsiromašnije.

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o poboljšanju života građana bili su Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku i Milan Antonijević, pravnik.

Finansijska situacija Srbije

Arsić je odgonetnuo da li je dobro finansijsko stanje države ukoliko može da poveća penzije više nego što je planirano:

- Javne finansije Republike Srbije su jako stabilne pored svih problema koje smo imali i pored toga što je i veći rast mogao da bude ostvaren da nije bilo ovih blokada. Javni dug je u predviđenim okvirima, a što se tiče poreskih prihoda oni su stabilni i sa pravom je predsednik optimističan oko povećanja penzija.

Arsić se osvrnuo na ove mere iz perspektive građana:

- Malo sam gledao ankete i penzioneri su zadovoljni. Vraćamo našim najstarijim građanima, s obzirom na to da su delom sagradili ovo društvo i državu, pa ovime pokazujemo zahvalnost i podizanje njihovog dostojanstva. Koliko god da povećate to nije dovoljno i to je razumljivo. Mi ne smemo da dozvolimo da se desi situacija iz 2008. kada država nije mogla da isplaćuje penzije i tako se uvukla u mnoge probleme iz kojih smo se jedva izvukli. Kada rastu penzije, rastu i zarade. Najveći deo penzija se isplaćuje iz doprinosa zaposlenih, pa ako oni imaju veće zarade i njih ima više, onda postoji i prostor za povećanje penzija.

Antonijević je analizirao da li penzioneri sada mogu da kažu da dobro žive od penzija:

- Pre svega, to treba pitate one koji istražuju javno mnjenje, a smatram da postoji pozitivan trend i prepoznavanje toga da rast penzija postoji. To kaže svaki korisnik penzionog fonda. Naravno da bi bilo dobro da ta cifra dostiže kao što su pojedine zemlje u regionu i EU, ka tome težimo, ali treba biti realan. Imali smo krah penzionog sistema devedesetih, nije bila nikakva isplata. Broj zaposlenih raste, suzbija se siva ekonomija.

Matović je komentarisao ekonomske mere države:

- Situacija u državi je jako dobra, a ove mere su tu da bi se korigovali elementi koji su pokušali da se otmu kontroli. To su pokušaji pritisaka i predstavljanja situacije u državi kakva ona zapravo nije. Kao što ovi blokaderi žele na silu da izazovu policijsku brutalnost koja objektivno ne postoji. Čak i da postoji sporadičan slučaj, on kao takav ne bi prikazivao sistematski problem. Mere oko razbijanja monopola za trgovinske lance su najveći odjek doživeli, ali najvažnije su vezane za kredit i smanjivanje kamatnih stopa. Otkako je Vučić na vlasti, skoro dva i po buta se uvećao BDP i živimo ekonomski preporod ovih godina.

