Pre izvesnog vremena povučen je i gel za muškarce

Povodom teksta objavljenog 5. avgusta 2025. godine na portalu "Kurir.rs" o povlačenju Dove gelova za tuširanje, Unilever Beograd obaveštava javnost da:

-se sporna serija proizvoda objavljena na portalu "Kurir.rs" ne nalazi u distributivnom portfoliju Uniliver grupacije za tržište Republike Srbije.

-su svi Dove proizvodi dostupni na tržištu Republike Srbije u potpunosti usklađeni sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije i regulativama Evropske unije, te su bezbedni za upotrebu.