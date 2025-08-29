Odgovor na informaciju Unilevera Beograd
Povodom teksta objavljenog 5. avgusta 2025. godine na portalu "Kurir.rs" o povlačenju Dove gelova za tuširanje, Unilever Beograd obaveštava javnost da:
-se sporna serija proizvoda objavljena na portalu "Kurir.rs" ne nalazi u distributivnom portfoliju Uniliver grupacije za tržište Republike Srbije.
-su svi Dove proizvodi dostupni na tržištu Republike Srbije u potpunosti usklađeni sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije i regulativama Evropske unije, te su bezbedni za upotrebu.
-Uniliver, kao jedna od najvećih svetskih kompanija u oblasti potrošačkih dobara, dosledno primenjuje najviše standarde kvaliteta, bezbednosti i transparentnosti. Na globalnom nivou, a tako i u Srbiji, poslovanje Uniliver grupacije zasniva se na principima društvene odgovornosti, održivog razvoja i zaštite potrošača. Posebna pažnja posvećuje se upravo bezbednosti proizvoda, zaštiti zdravlja korisnika i očuvanju poverenja koje potrošači decenijama ukazuju našim brendovima.