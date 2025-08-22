LUTKA ZA KOJOM DECA LUDE HITNO POVUČENA IZ PRODAJE! Rizik od trovanja teškim metalima: "Negativno utiče na decu, šteti bubrezima i kostima, MOŽE IZAZVATI I RAK"
RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti igračke za decu i povlačenju iste sa tržišta zbog rizika od trovanja teškim metalima.
Kako se navodi u saopštenju, migracija olova i kadmijuma iz igračke je prevelika (izmerene vrednosti: 81% i 0,45% po težini).
- Olovo je štetno po ljudsko zdravlje, nakuplja se u organizmu, može izazvati razvojnu neurotoksičnost i negativno uticati na decu koja se doje ili na nerođenu decu. Kadmijum je takođe štetan jer se nakuplja u organizmu, može oštetiti bubrege i kosti, a takođe može izazvati i rak - dodaje se.
Proizvod nije u skladu sa zahtevima Direktive o bezbednosti igračaka niti sa evropskim standardom EN 71-3.
Podaci o proizvodu
Proizvod: Plastična lutka u obliku sirene
Brend: Kawaii
Broj modela: 848935112675
Rizik: Hemijski
Zemlja porekla: NR Kina
Kurir.rs/Telegraf Biz