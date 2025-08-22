Slušaj vest

RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti igračke za decu i povlačenju iste sa tržišta zbog rizika od trovanja teškim metalima.

Kako se navodi u saopštenju, migracija olova i kadmijuma iz igračke je prevelika (izmerene vrednosti: 81% i 0,45% po težini).

Foto: Printscreen/European Commission

- Olovo je štetno po ljudsko zdravlje, nakuplja se u organizmu, može izazvati razvojnu neurotoksičnost i negativno uticati na decu koja se doje ili na nerođenu decu. Kadmijum je takođe štetan jer se nakuplja u organizmu, može oštetiti bubrege i kosti, a takođe može izazvati i rak - dodaje se.

Proizvod nije u skladu sa zahtevima Direktive o bezbednosti igračaka niti sa evropskim standardom EN 71-3.

Foto: Printscreen/European Commission

Podaci o proizvodu

Proizvod: Plastična lutka u obliku sirene

Brend: Kawaii

Broj modela: 848935112675

Rizik: Hemijski

Zemlja porekla: NR Kina