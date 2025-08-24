Žena se pokajala što je kupila polovnu stvar

Slušaj vest

Snimila je trenutak kada je kod kuće pokušala da je otvori, nadajući se da bi unutra mogla pronaći novac ili neki zanimljiv predmet. Međutim, stvarnost je bila mnogo drugačija – i prilično uznemirujuća.

U videu koji je objavila na TikToku, vidi se kako uzbuđeno otvara kutijicu uz komentar: „Možda je unutra novac.“

Međutim, radost joj je brzo splasnula kada je unutra ugledala malu platnenu vrećicu sa sivim prahom.

„Da li je ovo samo prljavština?“, pitala se razočarano, ali je ubrzo shvatila o čemu se zapravo radi.

„O, Bože… da li je ovo nečiji pepeo?!“, uzviknula je šokirano, prekrivajući lice rukama.

Abby je bila vidno potresena. „Mislim da ću zaplakati“, rekla je kroz suze, pokušavajući da ostane smirena. Ipak, odlučila je da situaciji pristupi sa poštovanjem.

„Možda bi bilo najbolje da raspršim pepeo i pružim toj osobi dostojanstven oproštaj“, dodala je.

Na kraju videa ostala je zbunjena i tužna, pitajući se: „Zašto bi neko donirao nešto ovakvo?“ – napisala je u opisu objave, koja je brzo postala viralna.