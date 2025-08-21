Slušaj vest

Svakome od nas ponekad su kasirke u marketu vratile novčanicu na kojoj je nešto ispisano - broj, reč ili poruka. Većina ne obraća pažnju kada novac slaže nazad u novčanik, pa tek kasnije primeti da je on oštećen.

U Narodnoj banci Srbije, međutim, navode da je novčanica na kojoj je ispisan tekst nepodobna za dalji opticaj i biće povučena iz opticaja u momentu kada dođe do bilo koje banke, Ministarstva finansija – Uprave za trezor ili ovlašćenog menjača.

- Imalac novčanice oštećene na opisan način može doći u situaciju da prilikom pokušaja plaćanja robe ili usluge takva novčanica bude odbijena; dakle, u tom slučaju, najveću štetu može pretrpeti imalac takve novčanice - ističu u NBS.

Odlukom o upravljanju tokovima gotovine utvrđeni su standardi za proveru fizičkih osobina novčanica za opticaj, kojima se propisuje kada se novčanice povlače. Kriterijumi za proveru podobnosti novčanice za opticaj su sledeći:

- zaprljanost

- mrlje

- grafiti (jasno uočljiva dodatna slika i/ili slova, brojevi i drugi znaci napisani ili naneseni na novčanici)

- izbledelost

- začepljenja

- rupe

- okrnjenost

- popravke

- izgužvanost

- mlitavost

- presavijene novčanice

- savijeni uglovi

Novčanice koje imaju ove karakteristike nepodobne su za opticaj.

Banke i Ministarstvo finansija – Uprava za trezor dužni su da zamene oštećene novčanice u skladu s kriterijumima propisanim Odlukom o upravljanju tokovima gotovine, t. 42. i 43.

- Napominjemo da u slučaju određenih vrsta i stepena oštećenja zamena novčanica nije moguća. Ovlašćeni menjači nemaju obavezu zamene oštećenih novčanica. Banke mogu naplatiti proviziju za zamenu oštećene novčanice, u skladu sa svojom poslovnom politikom, pri čemu visina provizije nije limitirana - kažu u NBS.