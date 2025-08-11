Slušaj vest

Prošle nedelje prošao je još jedan OPEC+ sastanak, na kojem su se države učesnice dogovorile o najavljenom povećanju proizvodnje nafte na 547000 barela dnevno od septembra ove godine. Ovaj dogovor znači povećanu količinu proizvodnje nafte, koje će, pored mnogih političkih dešavanja uticati možda još više i na investitore na tržištu. Na osnovu najnovijeg sastanka OPEC+ prošle nedelje, jasno je da se tržište nafte nalazi pred novim uzletom a države članice ovim potezom šalju signal da očekuju rast potražnje nafte. Uz geopolitičku nestabilnost i sve veći fokus na energetske zalihe, akcije naftnih kompanija i samo trgovanje cenom nafte moglo bi predstavljati atraktivnu investicionu priliku!

U odnosu na prethodnih šest meseci cena nafte je u blagom padu, što je odlična situacija za one koji su tek krenuli da ulažu u nju. Nafta je tradicionalno privlačila investitore zbog svog dugoročog potencijala, a trenutna situacija otvara mogućnost pozitivnih kretanja i u kratkom roku. Posmatrajući prethodnih šest meseci cena nafte je pala za oko 8.6%, dok je odnosu na prethodnih mesec dana cena niža za oko 5% i prethodnih dana njen pad je blizu tom padu. Ovakva situacija i odluke na nedavnom OPEC+ sastanku nagoveštavaju da će u narednom periodu najviše pažnje biti preusmerene upravo na naftu a trenutno je ona veoma atraktivna za ulaganje za investitore. Pratite trenutne cene akcija na berzi.

Foto: Shutterstock

Što se tiče odluka OPEC+, važno je napomenuti da se povećana proizvodnja ne mora automatski odraziti na drastičan pad cene nafte, s obzirom da velika trenutna globalna potražnja pokazuje znakove rasta, posebno u azijskim i afričkim ekonomijama koje se ubrzano razvijaju. U kombinaciji sa geopolitičkim nestabilnostima i ograničenim rezervama, tržište nafte ostaje neizvesno i volatilno — što upravo otvara mogućnosti za brze i strateške investicije. Investitori koji prate tržište i brzo reaguju mogu ostvariti značajne kratkoročne dobitke kroz ulaganje u naftu ili u akcije velikih energetskih kompanija ili jednostavno direktnim trgovanjem cenom nafte. Važno je pomenuti i da investitori iz Srbije treba da imaju u vidu činjenicu da se potrošnja nafte povećava i kod nas, posebno tokom letnje turističke sezone kada je pojačan drumski saobraćaj zbog odlaska na odmore — što dodatno utiče na rast potražnje i čini ulaganje još isplativijim! Naučite kako da trgujete potpuno besplatno.

Trenutni pad cena nafte, u kombinaciji sa najavljenim povećanjem proizvodnje i globalnom potražnjom koja se postepeno oporavlja, predstavlja odličnu priliku za investitore da pozicioniraju svoj kapital na vreme. Za investitore iz Srbije takođe, ovo je idealan trenutak da uđu na tržište koje nudi i likvidnost i mogućnosti rasta, uz razne online platforme koje omogućavaju jednostavan pristup svetskim berzama. Ulaganjem u sektor nafte danas, investitori mogu pametno iskoristiti trenutni ciklus tržišta i biti korak ispred promena koje dolaze. Iskoristite trenutak dok su cene nafte još niske — pametni potezi danas mogu doneti ozbiljan profit sutra! Otvorite besplatan demo nalog i započnite s trgovanjem.