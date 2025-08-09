Slušaj vest

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) raspisalo je konkurs za donaciju i instalaciju profesionalnih električnih ograda za zaštitu pčelinjaka od mrkih medveda.

Poziv je upućen svim registrovanim poljoprivednim gazdinstvima iz Zlatiborskog, Moravičkog, Raškog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga koja se bave pčelarstvom, navodi se u saopštenju Društva.

Konkurs je otvoren do 15. avgusta, a uslovi konkursa i prijavni formular mogu da se pronađu na sajtu pticesrbije.rs.

Iz DZPPS-a ukazuju da je mrki medved ključna vrsta za ekosistem, ali da istovremeno izaziva sve više konflikta sa ljudima.

"Oštećenja na poljoprivrednim imanjima, susreti medveda sa stočarima i pčelarima i nesigurnost stanovništva koje sa njima deli životni prostor stvaraju ozbiljne probleme u zaštiti ove vrste. Ovim konkursom, kao i nizom aktivnosti u okviru dva projekta zaštite medveda, želimo da sprečimo konflikte kroz konkretne mere zaštite, edukaciju i unapređenje regionalne saradnje", naveo je Damir Trnovac iz DZPPS-a.

Nakon ocenjivanja pristiglih prijava 11 domaćinstava će dobiti električne ograde uz ugradnju.

Ograde uključuju električnu pastiricu i prateći materijal za ugradnju: žicu, izolatore, spojnice, zatezače, uzemljenje i drugo.

Dodela zaštitnih ograda se realizuje u okviru dva projekta: ''I mede i med, da uvedemo red 2” uz podršku nemačke fondacije EuroNatur i “Podsticanje suživota – mitigacija i edukacija za održivo očuvanje mrkih medveda na Balkanu'', koji je deo BOOST programa koji podržava Francuska razvojna agencija (AFD) kroz ALDA Europe.

Kako se navodi, osim postavljanja zaštitnih ograda, radiće se i detaljne socioekonomske analize u Srbiji i celom regionu sa ciljem da se bolje razumeju ekonomske posledice konflikta ljudi i medveda, preneo je Blic pisanje Tanjuga.