Direktno putovanje vozom iz Nemačke do susedne Švajcarske? Sa više od 40 direktnih linija, ovo je nekada bilo prilično uobičajeno. Danas, četiri linije se završavaju u pograničnom gradu Bazelu. Putnici tamo moraju da presedaju na švajcarske vozove.

"Vozovi iz Nemačke će redovno kasniti od 2022. godine“, kažu Švajcarske federalne železnice (SBB). Ova mera je neophodna kako bi se "smanjio prenos kašnjenja na švajcarsku mrežu". Ako vozovi stignu na granicu sa manje od deset do petnaest minuta zakašnjenja, mogu da nastave putovanje. U suprotnom, važi pravilo: presedanje.

U Švajcarskoj između 98 i 99 odsto vozova saobraća tačno po redu vožnje. U Nemačkoj je to bio slučaj sa 62 odsto vozova u 2022. godini. U Nemačkoj se voz smatra tačnim ako kasni manje od šest minuta . Potpuno otkazani vozovi su podjednako česti kao i oni koji završavaju pre poslednje stanice zbog dugih kašnjenja. Problemi su još veći tokom štrajkova ili u periodima ekstremnih vremenskih uslova – kada je veoma vruće ili veoma hladno. Putovanje vozom zahteva mnogo vremena, strpljenja i čeličnih živaca. Kašnjenja od dva do tri sata nisu neuobičajena. Nemačke železnice (Deutsche Bahn) su 2024. godine morale da isplate skoro 200 miliona evra odštete svojim putnicima. To je skoro 70 miliona više nego prethodne godine.