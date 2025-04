Iako svi znamo da LinkedIn nudi daleko više - od umrežavanja do građenja ličnog brenda - mnogi se nikada ne usude da ga iskoriste u punom kapacitetu. Potencijal je ogroman, a u vreme kada se i sama mreža menja tako da postaje sve više personalizovana, stručnjaci otkrivaju kako da optimizujemo svoje profile i objave.

Ipak, mnogi su zahvaljujući aktivnosti na mreži dobili razne ponude. "Danas, više nego ikad, važan je lični brending. Reputacija iliti prepoznatljivost koju gradimo na LinkedInu može da nam donese i promenu posla neplanirano, ponude u inboks, nova poznanstva, saradnje", kaže Simone Vesić Majkić, edukatorka za one koji su potrazi za poslom, koja je i sama prvi posao našla preko ove mreže.

Takođe, to je prilika da se steknu novi kontakti i ugovore potencijalno neke zanimljive saradnje, učešća na seminarima, konferencijama, podkastima. "To je prilika za novinu i svežinu nakon toliko godina rada. A isto tako, nikad ne znate da li se iza ćoška krije bolja ponuda", dodaje ona.

"Sa zrelom fazom karijere dolaze i zrelije godine. Tad već imamo poprilično iskustvo, i privatno i poslovno, možemo poslagati neke kockice puno bolje, pogledati unazad i videti propuste ili greške, upozoriti druge da ne rade to isto", kaže ona. "Posebno negativna iskustva imaju upravo žene, bez obzira na to jesu li mlade, na porodiljskom, majke ili su u menopauzi. Nas poslovno okruženje češće zgazi", iskrena je naša sagovornica.

Ipak, naglašava ona, teže je kad radiš za nekog drugog, jer se onda lični stav može shvatiti kao stav firme. S druge strane, objašnjava, i kad radimo za sebe, sve što kažemo može biti mač sa dve oštrice. "Vrlo verovatno sam izgubila neke poslovne prilike zbog nekih svojih stavova, to je rizik kad se izlažeš prema van."

Što se tiče slika, dodaje, one lakše upadaju u oko, pa ne čudi da privlače nekad više pažnje od običnog teksta, a od svih fotografija lica uvek najbolje prolaze. S druge strane, ono što savetuje da izbegavate jesu AI vizuali, koje publika najčešće preskače jer ne voli veštačko.

Ipak, kao ni na jednoj drugoj mreži, to što objavite najpopularniji format nije garancija uspeha. "Mogu da vam kažem barem deset profesionalaca koji imaju veliki uticaj na LinkedInu, a sve to uspevaju samo kroz tekstualne objave", kaže Majkić.

"Svakako da će video duže da zadrži nekoga na vašem profilu i objavi, a algoritam to voli, ali ne mora da znači da će nužno biti tako. Iz mog iskustva, viralne su mi bile i objave sa kraćim tekstom, dužim, sa slikom i bez nje. Važno je kako ćete započeti objavu i uhvatiti pažnju i interesovanje u prva dva reda, a kada kliknu na 'see more', tada su već vaši", objašnjava.