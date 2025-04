- To ima određene recesione pritiske u Americi i samim tim to je ono što su oni spremni da istrpe imajući u vidu da su o tome govorili najviši zvaničnici, pre nego i što su pokrenuli celu ovu priču i pre nego što su doneli odluke drugog aprila. Ono što je bitno oni veruju da će posle tog kratkog efekta negativnih posledica oni imati jednu da kažemo bolju situaciju za svoju privredu koja bi postala više orijentisana na unutrašnje tržište, više orijentisana na izvoz i samim tim smanjila taj hronični deficit spoljne trgovine koji oni imaju. Dakle, u svakom slučaju u kratkom roku to je ne samo udar na američki dolar. Najbolje se to vidi i kroz očekivanje pada privrednih aktivnosti u celoj Americi. Smanjenje spoljno trgovinske razmene, pa se to odrazilo i na manji investicioni potencijal - kaže Bojan Stanić, Privredna komora Srbije.