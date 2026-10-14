Slušaj vest









Stambeni kompleks Victory Gardens na Čukarici povezuje savremenu arhitekturu, zelenilo i sadržaje koji svakodnevni život čine jednostavnijim, stvarajući okruženje prilagođeno različitim životnim stilovima. Savremeni način stanovanja podrazumeva više od dobro organizovanog stambenog prostora. Važni su i okruženje, dostupnost svakodnevnih sadržaja i mogućnost da se različite potrebe jednostavno uklope u životni ritam. Upravo na tim principima razvija se Victory Gardens, stambeni kompleks u ulici Endija Vorhola na Čukarici, koji povezuje prednosti urbanog života sa blizinom prirode.

Victory Gardens Foto: Promo

Arhitektura kompleksa prepoznatljiva je po savremenim linijama, kaskadnim fasadama i zelenilu koje prožima prostor. Pažljivo osmišljene zajedničke površine dopunjuju koncept stanovanja u kojem kvalitet doma ne određuju samo kvadratura i raspored prostorija, već i okruženje u kojem se nalazi. Drugu fazu projekta čine zgrade Jasmine i Violet, sa ukupno 522 stana. Jasmine obuhvata 268 stanova na 11 spratova. Velike staklene površine unose obilje prirodne svetlosti u enterijere i povezuju ih sa zelenim površinama kompleksa, dok pažljivo osmišljeni rasporedi doprinose funkcionalnosti i udobnosti stanovanja.

Victory Gardens Foto: Promo

Violet, sa 254 stana na 13 spratova, donosi i sadržaje koji odgovaraju na konkretne potrebe stanara. U okviru zgrade nalazi se dečji vrtić, koji porodicama olakšava organizaciju dana, dok terasa na 12. spratu pruža dodatni prostor za predah i druženje. Ova rešenja povezuju funkcionalnost stambenog prostora sa sadržajima koji imaju praktičnu vrednost u svakodnevici. Život u kompleksu upotpunjuju uređene zelene površine, kao i planirani maloprodajni i uslužni sadržaji. Dodatnu vrednost čine priprema za Smart Home sisteme i centralni sistem za tretman vode, koji omogućava mehaničku filtraciju i omekšavanje vode.

Victory Gardens Foto: Promo

Blizina Ade Ciganlije i povezanost sa gradskom infrastrukturom omogućavaju stanarima da svakodnevne obaveze lakše kombinuju sa rekreacijom i boravkom u prirodi.

Victory Gardens razvija koncept stanovanja u kojem se arhitektura, funkcionalni sadržaji i zeleno okruženje međusobno dopunjuju. Jasmine i Violet nastavljaju ovu ideju kroz različita rešenja prilagođena potrebama savremenog života, čineći drugu fazu važnim delom razvoja stambenog kompleksa na Čukarici.