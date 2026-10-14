Slušaj vest

Putovanje avionom moglo bi postati jednostavnije, a nova pravila trebalo bi da razjanse neke od najčešćih neprijatnosti na aerodromima. Evropska unija donela je novu uredbu o pravima putnika koja obuhvata ručni prtljag, sedenje roditelja uz decu, ispravke imena na kartama, povraćaj novca i postupanje avio-kompanija kada let kasni ili bude otkazan. Promene bi posebno mogle da zanimaju putnike koji lete niskotarifnim avio-kompanijama, poput Rajanera i Viz era, ali i korisnike drugih prevoznika.

Nova pravila

Nova pravila trebalo bi da počnu da se primenjuju 23. oktobra 2027. godine. Pre putovanja važno je znati šta će se promeniti, koja prava će putnicima biti zagarantovana i u kojim situacijama će i dalje postojati izuzeci.

Nova Uredba (EU) 2026/2202 objavljena je u Službenom listu Evropske unije 2. oktobra 2026. godine. Njome se menjaju postojeća evropska pravila o naknadama i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcavanja, otkazivanja letova i dužih kašnjenja, kao i pojedina pravila o odgovornosti avio-prevoznika za putnike i njihov prtljag.

Iako je uredba zvanično objavljena, većina novih odredbi neće početi da se primenjuje odmah. Predviđeni datum početka primene je 23. oktobar 2027. godine.

Promene obuhvataju niz situacija sa kojima se putnici susreću prilikom rezervacije, prijave za let, ukrcavanja i čekanja na aerodromu. Među najvažnijim novinama su jasnija pravila o besplatnom ličnom prtljagu, putovanju sa decom, ispravkama podataka na kartama i postupanju prevoznika kada dođe do problema u vazdušnom saobraćaju.

Mala torba u avionu trebalo bi da bude besplatna

Jedna od promena koja bi posebno mogla da zanima putnike odnosi se na lični prtljag koji unose u kabinu aviona. Prema pravilima navedenim u tekstu, svaki putnik trebalo bi da ima pravo na jedan lični predmet bez dodatne naknade. Reč je o torbi ili rancu koji može da stane ispod sedišta ispred putnika ili čije dimenzije ne prelaze 40 × 30 × 15 centimetara.

To znači da bi manji ranac, torba za laptop ili druga lična torba odgovarajućih dimenzija trebalo da budu uključeni u besplatan prtljag.

Ipak, to ne znači da će svi koferi koji se unose u kabinu biti besplatni. Avio-kompanije će i dalje moći da naplaćuju veće komade ručnog prtljaga i nude različite pakete karata. Putnicima bi, međutim, informacije o dimenzijama, dozvoljenoj težini i ceni prtljaga trebalo da budu jasnije predstavljene.

Zašto su avio-kompanije stroge po pitanju ručnog prtljaga Foto: Jeffrey Isaac Greenberg 3+ / Alamy / Profimedia

Ako prevoznik zbog nedostatka prostora, bezbednosnih razloga ili promene tipa aviona odluči da dozvoljeni ručni prtljag prebaci u prtljažni prostor, prema opisanom pravilu ne bi smeo da naplati putniku tu promenu.

Roditelji bi mogli da sede uz decu bez dodatne naknade

Porodice koje putuju avionom često se suočavaju sa dodatnim troškovima prilikom izbora sedišta. Ako žele da sede zajedno, ponekad moraju da plate dodatnu naknadu, čak i kada putuju sa malom decom.

Nova pravila trebalo bi da promene takvu praksu. Prema navodima iz teksta, dete mlađe od 14 godina i odrasla osoba koja putuje sa njim u okviru iste rezervacije trebalo bi da imaju pravo na susedna sedišta bez dodatnog plaćanja. Avio-kompanija tako ne bi smela da zahteva dodatnu naknadu samo da bi dete sedelo uz odraslu osobu koja ga prati.

Slična zaštita predviđena je i za osobe sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, trudnice i njihove pratioce. Ako odgovarajuća susedna sedišta nisu dostupna, prevoznik bi trebalo da preduzme razumne korake kako bi pomogao putnicima.

Pogrešno napisano ime više ne bi trebalo automatski da znači dodatni trošak

Pogrešno slovo u imenu ili prezimenu na avionskoj karti može da izazove probleme prilikom prijave za let, a ispravka podataka kod pojedinih prevoznika može da podrazumeva dodatne troškove.

Prema novim pravilima navedenim u izvornom tekstu, putnicima bi trebalo da bude omogućen najmanje jedan besplatan ispravak pravopisne greške u imenu ili prezimenu. Mogućnost ispravke trebalo bi da obuhvati i određene promene ličnih podataka nastale iz administrativnih razloga.

Zahtev bi trebalo podneti najkasnije 48 sati pre polaska.

Foto: Shutterstock

Važno je razlikovati ispravku pogrešno napisanog imena od promene osobe koja putuje. Ovo pravilo ne znači da će putnik moći besplatno da prenese kartu na potpuno drugu osobu.

Putnici bi mogli da koriste i odštampane ukrcajne propusnice

Digitalne ukrcajne propusnice postale su uobičajene, a pojedine avio-kompanije putnike usmeravaju na korišćenje svojih mobilnih aplikacija. Nova pravila trebalo bi da im omoguće veću slobodu u izboru načina na koji će pokazati ukrcajnu propusnicu.

Prema pisanju portala Poslovni, putnici će moći da koriste i sopstvenu odštampanu propusnicu, pod uslovom da je čitljiva i da može da se očita. Avio-kompanije pritom ne bi smele da zahtevaju instaliranje određene aplikacije ili otvaranje korisničkog naloga samo da bi putnik dobio i odštampao propusnicu.

Predviđena je i zaštita u situacijama kada putnik ne može da pokaže digitalnu propusnicu, na primer zbog ispražnjene baterije mobilnog telefona. Kada su ispunjeni propisani uslovi, prevoznik bi trebalo da obezbedi papirnu verziju bez dodatne naknade.

Odšteta za kašnjenje i otkazivanje leta ostaje do 600 evra

Novčane naknade za određena kašnjenja i otkazivanja letova spadaju među najvažnija prava putnika. Prema novoj uredbi, iznosi naknada su 250, 400 ili 600 evra, u zavisnosti od dužine putovanja i uslova propisanih pravilima.

Ilustracija Foto: Matej Kastelic/Shutterstock

Za ostvarivanje prava na naknadu važni su i trajanje kašnjenja na krajnjem odredištu i okolnosti koje su dovele do problema.

Iznosi naknada su sledeći:

250 evra za putovanja do 1.500 kilometara

400 evra za putovanja unutar EU duža od 1.500 kilometara, kao i za ostala putovanja između 1.500 i 3.500 kilometara

600 evra za putovanja koja ne pripadaju prethodnim kategorijama, kada su ispunjeni propisani uslovi

Pravo na odštetu ne postoji automatski u svakoj situaciji. Na primer, određene vanredne okolnosti koje prevoznik nije mogao da izbegne mogu ga osloboditi obaveze isplate.

Novine koje se ističu u uredbi odnose se na rokove za podnošenje zahteva i postupanje avio-kompanija. Prema tim navodima, zahtev bi, po pravilu, trebalo podneti u roku od devet meseci od datuma leta, dok bi prevoznik morao da potvrdi prijem zahteva i u roku od 30 kalendarskih dana isplati naknadu ili obrazloži odbijanje.

Budući da rokovi i uslovi mogu direktno da utiču na ostvarivanje prava putnika, pre objavljivanja teksta potrebno je proveriti njihovu tačnu formulaciju u zvaničnom tekstu uredbe.

Jedna od najneprijatnijih situacija nastaje kada je let otkazan, a avio-kompanija ne ponudi odgovarajuću alternativu. Putnici tada mogu satima da ostanu na aerodromu, pokušavajući da pronađu drugi let i izbegnu dodatne troškove.

Ako prevoznik u roku od tri sata od otkazivanja ne ponudi odgovarajuću alternativu pod uporedivim uslovima, putnik bi mogao sam da organizuje drugi prevoz, uz prethodno obaveštavanje avio-kompanije i poštovanje propisanih uslova.

Neophodni i opravdani troškovi trebalo bi da budu nadoknađeni do najviše 400 odsto cene prvobitne karte, uključujući primenljive naknade posrednika. Na primer, ako je prvobitna karta koštala 100 evra, gornja granica prema opisanom pravilu iznosila bi 400 evra.

To, ipak, ne znači da putnik ima neograničeno pravo da kupi bilo koju kartu. Troškovi moraju biti opravdani, a putnik mora da ispuni uslove koji važe za konkretan slučaj.

Povraćaj novca za otkazani let trebalo bi da bude jednostavniji

Pravo na povraćaj novca za otkazani let već postoji, ali postupak njegovog ostvarivanja putnicima može da stvori poteškoće. Nova pravila, prema dostavljenom tekstu, trebalo bi da pojednostave postupak za one koji umesto alternativnog prevoza izaberu povraćaj novca.

U takvim slučajevima novac bi trebalo da bude vraćen automatski, bez podnošenja dodatnog zahteva, u roku od sedam kalendarskih dana od trenutka kada putnik izabere tu mogućnost. Povraćaj bi obuhvatao cenu karte i odgovarajuće naknade posrednika.

Mogućnost povraćaja novca predviđena je i u određenim situacijama velikog kašnjenja. U dostavljenom tekstu kao primer navodi se kašnjenje polaska od najmanje pet sati.

Čekanje, turista Foto: Shutterstock

Kada dođe do otkazivanja leta ili drugog poremećaja, avio-kompanije ponekad putnicima nude vaučere za buduća putovanja umesto povraćaja novca. Prema pravilima opisanima u tekstu, putnik će morati da pristane na vaučer. Drugim rečima, ne bi smeo da bude primoran da prihvati kredit za buduće putovanje ako ima pravo na povraćaj novca.

Nova uredba trebalo bi jasnije da uredi i rok važenja vaučera. Prema navodima izvornog teksta, početni period važenja ne bi smeo da bude duži od 12 meseci. Produženje bi bilo moguće samo jednom, za najviše dodatnih 12 meseci, uz izričit pristanak obe strane.

Putnicima bi tako trebalo da bude jasnije koliko dugo mogu da iskoriste ponuđeni vaučer i pod kojim uslovima.

Jasnija pravila o hrani i piću tokom čekanja

Kada let kasni nekoliko sati, putnike zanima da li imaju pravo na hranu, piće i druge oblike pomoći. Evropska pravila već predviđaju obavezu pružanja pomoći u određenim situacijama, a prema dostavljenom tekstu, nova uredba trebalo bi preciznije da uredi raspored njenog pružanja.

Prema navedenim pravilima, putnicima koji ispunjavaju uslove za ovu vrstu pomoći trebalo bi da budu obezbeđeni:

osveženje i piće na svaka dva sata čekanja

obrok nakon tri sata čekanja

dodatni obroci na svakih pet sati, najviše tri dnevno

pristup internetu i mogućnost obavljanja dva telefonska poziva

Ove pogodnosti ne treba tumačiti kao bezuslovno pravo u slučaju svakog kašnjenja. Njihova primena zavisiće od okolnosti i uslova utvrđenih uredbom.

Ako je let otkazan ili je kašnjenje toliko dugo da putnik mora da prenoći, avio-kompanija u propisanim slučajevima mora da obezbedi odgovarajući hotelski smeštaj i prevoz između aerodroma i hotela.

Međutim, prema dostavljenom tekstu, nova pravila bi u određenim slučajevima mogla da ograniče obavezu plaćanja smeštaja na tri noći, kada je problem posledica vanrednih okolnosti koje nije bilo moguće izbeći.

Ovo ograničenje ne bi se primenjivalo na određene posebno zaštićene grupe putnika. Među njima su osobe sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, trudnice, bebe, deca bez pratnje i putnici kojima je potrebna medicinska pomoć.

Za svaki konkretan slučaj važno je proveriti zvanične uslove, naročito kada putuju osobe kojima je potrebna dodatna pomoć.

Nove mere trebalo bi da obuhvate i uslove boravka na aerodromima. Prema dostavljenom tekstu, aerodromi u Evropskoj uniji koji obavljaju komercijalni putnički saobraćaj trebalo bi putnicima da omoguće pristup besplatnoj vodi za piće i mestima za punjenje elektronskih uređaja.

To bi moglo da bude korisno osobama koje dugo čekaju presedanje, imaju odložen let ili moraju da provedu više sati na aerodromu.

Ipak, pravila o bezbednosnoj kontroli i ograničenjima unošenja tečnosti u kabinu i dalje će važiti. Besplatna voda na aerodromu ne znači automatski da će kroz bezbednosnu kontrolu biti dozvoljeno uneti bilo koju količinu tečnosti.

Šta ako avion dugo stoji na zemlji?

Posebna pravila odnose se na situacije u kojima je avion već na zemlji, ali putnici ne mogu da izađu. Takvo čekanje može da bude naročito neprijatno tokom velikih vrućina, hladnoće ili dugotrajnih poremećaja u vazdušnom saobraćaju.

Avio-kompanije će morati redovno da obaveštavaju putnike o situaciji, da obezbede odgovarajuću temperaturu u kabini, pristup toaletima i besplatnu vodu za piće.

Ako čekanje na aerodromu u EU potraje dva sata, avion bi, po pravilu, trebalo da bude premešten na mesto sa kojeg je moguće iskrcavanje putnika.

Izuzeci bi bili mogući iz bezbednosnih razloga, zbog imigracionih kontrola ili upravljanja vazdušnim saobraćajem. Cilj je da se spreči da putnici nepotrebno dugo ostanu u avionu bez odgovarajućih uslova i informacija.

Avio-kompanije ne bi smele da otkažu povratni let ako putnik nije iskoristio odlazni

Putnici koji imaju povratnu kartu ponekad se suočavaju sa problemom ako ne iskoriste prvi let. Pojedine avio-kompanije u takvim slučajevima mogle su da otkažu i povratni deo putovanja.

Nova pravila trebalo bi da zaštite putnike od takve prakse. Ako su odlazni i povratni let obuhvaćeni istim ugovorom o prevozu, avio-kompanija ne bi smela da otkaže povratni let samo zato što putnik nije iskoristio odlazni. Takođe, ne bi smela da naplati dodatnu naknadu samo zbog toga.

Ova promena važna je za putnike koji iz opravdanih razloga ne mogu da koriste prvi deo putovanja, ali i dalje nameravaju da iskoriste povratni let.

Podnošenje prigovora zbog kašnjenja, otkazivanja ili drugih problema često je tek početak dugotrajnog postupka. Nova pravila, prema dostavljenom tekstu, trebalo bi preciznije da urede komunikaciju između putnika, avio-kompanija i posrednika.

Foto: Shutterstock

Prijem prigovora trebalo bi da bude potvrđen u roku od sedam radnih dana, a odgovor dostavljen u roku od mesec dana. U opravdanim slučajevima rok bi mogao da bude produžen na najviše dva meseca.

Budući da rokovi mogu da budu presudni za ostvarivanje prava, putnici bi trebalo da sačuvaju potvrdu rezervacije, ukrcajne propusnice, potvrde o kašnjenju i svu komunikaciju sa prevoznikom. To je korisno i nezavisno od novih pravila.

Jednostavnija prijava izgubljenog, oštećenog ili zakašnjelog prtljaga

Problemi sa prtljagom još su jedna česta neprijatnost tokom putovanja. Prtljag može da kasni, da bude oštećen ili da se uopšte ne pojavi na odredištu.

Nova pravila trebalo bi da olakšaju prijavljivanje takvih slučajeva. Avio-kompanije i aerodromi moraće da omoguće pristup obrascima za prijavu izgubljenog, oštećenog ili zakašnjelog prtljaga, i u elektronskom i u papirnom obliku.

Važno je, međutim, razlikovati lakši pristup obrascima od rokova za podnošenje prijava.

Prema navodima izvornog teksta, rok za pisanu prijavu oštećenog prtljaga ostaje sedam dana, dok je za zahteve koji se odnose na zakašnjeli prtljag predviđen rok od 21 dana od dana kada je prtljag stavljen na raspolaganje putniku.

Zato se putnicima preporučuje da problem prijave što pre i sačuvaju dokumentaciju povezanu sa putovanjem.