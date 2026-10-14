Slušaj vest

Kandidat za premijera i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić poručio je sinoć na mitingu u Zaječaru da država sprema poseban program "Prva plata istoka", sa znatno većim subvencijama za zapošljavanje mladih bez iskustva.

"Napravićemo 'prvu platu istoka', tako se zove taj posebni program, podsticaj za zapošljavanje mladih bez ikakvog radnog iskustva, da prvi posao dobiju u svom kraju, i mi ćemo za to, kao država, da dajemo poslodavcima posebne subvencije. Onaj ko hoće da zaposli prvi put radnika, dobiće posebne subvencije, mnogo veće subvencije nego u drugim krajevima Srbije, posebno nego u razvijenijim krajevima Srbije", rekao je Vučić na mitingu u Zaječaru.

O novim programima

On je najavio da je sa timom pripremao sam jedan potpuno novi program za istok.

"Mislim da smo dosta uradili, i sa druge strane nismo dovoljno. I sam sam kriv zbog toga što neka obećanja nisu ispunjena, ali vam garantujem da će dva velika obećanja, i to je mnogo novca, videćete kad izračunate, to će biti preko 60 miliona evra, govorim o samom Zaječaru. Reč je o Domu zdravlja i ginekološkom porodiljskom delu u zaječarskoj bolnici, to je potpuno novo, mora da bude. I to ćemo da rešimo koliko sledeće godine. Kriv sam i za srednjoškolski centar, zato što je 4 ili 5 škola u srednjoškolskom centru i košta preko 30 miliona evra, i taj novac ćemo naći, jer sam rekao, i za zdravstvo, i za naše škole i vrtiće, biće dovoljno novca, i sve ćemo morati da rešimo u naredne 4 godine, ne duže od toga, na nivou cele Srbije", rekao je on.

(Kurir.rs)

Ne propustitePolitika"ZA NAS JE VOLJA NARODA - VOLJA BOGA" Vučić: Čuvate kutiju i samo mirno, jer sve što budemo izbrojali pokazaće jasnu i nedvosmislenu pobedu ujedinjene Srbije
Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija Zaječar
PolitikaNEOPREDELJENI SU SE OPREDELILI! Sve je više onih koji će glasati za Vučića! Studentskoj listi podrška pada
Aleksandar Vučić Ilija Srdanović
DruštvoZDRAVSTVO JE DOŽIVELO PREPOROD ZBOG ALEKSANDRA VUČIĆA! PLATE LEKARA NA ISTORIJSKOM NIVOU: Pre 15 godina, kada ste spomenuli srpske bolnice, nigde nas nije bilo
Aleksandar Vučić bolnica
Politika"TADA NIJE HTEO DA OBUČE PRSLUK, A BILI SU SNAJPERISTI TU" Angelina Vučić otkrila kada je najviše strahovala za život sina: Uglavnom ćutim i plačem i to noću
Aleskandar Vucic Angelina Vucic