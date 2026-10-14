"Prva plata istoka!" Vučić u Zaječaru najavio posebnu pomoć države: Zapošljavanje mladih bez ikakvog radnog iskustva uz posebne subvencije države
- Aleksandar Vučić najavio je program 'prva plata istoka' za zapošljavanje mladih bez iskustva u Istočnoj Srbiji.
- Država bi poslodavcima nudila veće subvencije nego u drugim delovima Srbije za prvo zapošljavanje radnika.
- Vučić je u Zaječaru obećao ulaganja u Dom zdravlja, ginekološko-porodilišni deo bolnice i srednjoškolski centar.
Kandidat za premijera i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić poručio je sinoć na mitingu u Zaječaru da država sprema poseban program "Prva plata istoka", sa znatno većim subvencijama za zapošljavanje mladih bez iskustva.
"Napravićemo 'prvu platu istoka', tako se zove taj posebni program, podsticaj za zapošljavanje mladih bez ikakvog radnog iskustva, da prvi posao dobiju u svom kraju, i mi ćemo za to, kao država, da dajemo poslodavcima posebne subvencije. Onaj ko hoće da zaposli prvi put radnika, dobiće posebne subvencije, mnogo veće subvencije nego u drugim krajevima Srbije, posebno nego u razvijenijim krajevima Srbije", rekao je Vučić na mitingu u Zaječaru.
O novim programima
On je najavio da je sa timom pripremao sam jedan potpuno novi program za istok.
"Mislim da smo dosta uradili, i sa druge strane nismo dovoljno. I sam sam kriv zbog toga što neka obećanja nisu ispunjena, ali vam garantujem da će dva velika obećanja, i to je mnogo novca, videćete kad izračunate, to će biti preko 60 miliona evra, govorim o samom Zaječaru. Reč je o Domu zdravlja i ginekološkom porodiljskom delu u zaječarskoj bolnici, to je potpuno novo, mora da bude. I to ćemo da rešimo koliko sledeće godine. Kriv sam i za srednjoškolski centar, zato što je 4 ili 5 škola u srednjoškolskom centru i košta preko 30 miliona evra, i taj novac ćemo naći, jer sam rekao, i za zdravstvo, i za naše škole i vrtiće, biće dovoljno novca, i sve ćemo morati da rešimo u naredne 4 godine, ne duže od toga, na nivou cele Srbije", rekao je on.
(Kurir.rs)