Svaka vrsta meda ima jedinstven sastav i svojstva, pa izbor pravog meda zavisi od zdravstvene tegobe ili cilja koji želite da postignete

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Pčelarsko udruženje Bagrem iz Đurđevca organizovalo je manifestaciju Medveni den, posvećenu promociji pčelarstva i pčelinjih proizvoda, koja je okupila 42 izlagača. Posetioci su imali priliku da probaju različite vrste meda i druge pčelinje proizvode, a održan je i prigodan program u kojem su učestvovala deca iz vrtića sa područja Podravine.

U okviru manifestacije organizovano je županijsko ocenjivanje meda, na koje je pristiglo 37 uzoraka. Njih 18 osvojilo je zlatnu diplomu, isto toliko srebrnu, dok je jedan uzorak nagrađen bronzanom diplomom. Šampion izložbe bio je bagremov med Luke Pintara, najbolji lipov med proizveo je Marijan Gašparov, a u kategoriji ostalih vrsta meda nagrađen je medun Tatjane Hapavel.

Ocenjivani su i medenjaci, pri čemu je prvo mesto osvojila Ljubica Krčmar, dok je Ivančica Prilika dobila nagradu za inovativnost. U izboru za najlepšu pčelicu pobedila je Leda Keljar, prenosi Podravski.

Vremenski uslovi pogodovali pčelarima

Predsednik Pčelarskog udruženja Bagrem Mario Rogoz ocenio je da su vremenski uslovi pogodovali pčelarima i da su ovogodišnji prinosi dobri. Ipak, upozorio je na probleme sa plasmanom meda i konkurencijom proizvoda čija je autentičnost upitna.

"Vremenske prilike bile su nam naklonjene, pa su prinosi dobri, a kvalitet podravskih medova oduvek je neupitan. Najveći problem predstavljaju veliki trgovački lanci, jer većina njih prodaje med sumnjivog kvaliteta i falsifikovane proizvode, što obara cene i otežava plasman naših proizvoda na tržištu“, rekao je Rogoz.

Pčelari upozoravaju da je falsifikovani med sve teže prepoznati, čak i bez odgovarajućih laboratorijskih analiza. Zbog toga potrošačima preporučuju da med kupuju direktno od pčelara, što olakšava proveru porekla proizvoda i upoznavanje sa načinom njegove proizvodnje.

Falsifikovani med sve veći problem

Osim pitanja kvaliteta i zdravstvenih svojstava, veliki izazov za pčelare predstavlja razlikovanje autentičnog meda od proizvoda kojima su dodati drugi šećeri ili sirupi. Falsifikovanje može da uključuje dodavanje jeftinijih šećernih sirupa, ali i pogrešno označavanje botaničkog ili geografskog porekla.

Prepoznavanje takvih proizvoda nije uvek jednostavno. Boja, miris, ukus, gustina i kristalizacija mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste meda, pa nijedno od tih svojstava samo po sebi nije pouzdan dokaz autentičnosti. Na primer, kristalizacija je prirodan proces koji se kod različitih vrsta meda odvija različitom brzinom i ne znači da je proizvod pokvaren ili falsifikovan.

Ni jednostavni kućni testovi, poput stavljanja meda u vodu ili provere njegovog ponašanja na papiru, ne mogu pouzdano da potvrde njegovu čistoću. Za otkrivanje određenih oblika falsifikovanja potrebne su odgovarajuće laboratorijske metode, a ni jedna pojedinačna analiza ne mora da otkrije sve načine krivotvorenja.

Kupovina direktno od poznatog pčelara zato može biti koristan način da se proveri poreklo i način proizvodnje meda. Ipak, ni takva kupovina sama po sebi nije apsolutna garancija, pa su za zaštitu potrošača važni i sledljivost proizvoda, odgovarajuće kontrole i efikasno suzbijanje prevara na tržištu.