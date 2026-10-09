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Razvoj hidroenergetike na Dunavu bio je vizionarski projekat šezdesetih godina prošlog veka, a danas je potrebna nova vizija za ovaj vek, vizija „Đerdapa 3” sa svojom snagom balansiranja obnovljivih izvora energije, poručio je Dušan Živković, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije”.

On je na "The Danube future“ forumu u ogranizaciji Pupin inicijative podsetio da Srbija, kao i region, ima veliki potencijal za razvoj obnovljivih izvora energije, solarne energije i energije vetra.

- Istovremeno neophodni su nam kapaciteti za balansiranje elektroenergetskog sistema, kako bi se obezbedili stabilnost mreže, sigurnost snabdevanja i energetska bezbednost. "Đerdap 3” bi promenio strateški značaj Dunava i dodatno ojačao poziciju Srbije kao regionalnog energetskog čvorišta. Osim značajnog proizvodnog potencijala, „Đerdap 3“ mogao bi da obezbedi neophodne kapacitete za balansiranje elektroenergetskog sistema i podrži dalji razvoj obnovljivih izvora energije u istočnoj Evropi doprinoseći stabilnijem i sigurnijem snabdevanju električnom energijom - rekao je Živković.

Foto: Danilo Mijatović

Istakao je i da je istorijski najlošija hidrologija na Dunavu dodatno pokazala značaj gradnje "Đerdapa 3“, pumpno akumulacione elektrane koja bi čuvala viškove vode i proizvodila električnu energiju i u periodima suša.

- Ali sušno leto donelo je izazove sa nedostatkom vode kod nas za hlađenje termoelektrana, a kod suseda za hlađenje nuklearnih elektrana i to nam je otkrilo još jedanu potencijalno dodatnu ulogu „Đerdapa 3“. Upravo u takvim periodima akumulirana voda mogla bi da nadomesti loše vodostaje i nedostajuću vodu za hlađenje nuklearnih elektrana nizvodno na Dunavu - naveo je Živković.

Foto: Danilo Mijatović

On je dodao i da je danas teško govoriti o potpunoj energetskoj nezavisnosti, ali da se energetska bezbednost može unaprediti kroz diversifikaciju izvora i pravaca snabdevanja, razvojem različitih tehnologija i regionalnu saradnju.

- Moramo da promenimo način razmišljanja ne samo o tome kako koristimo energiju već i o tome koje resurse koristimo, kako ih dopremamo i kako razvijamo energetski sektor oslanjajući se na raspoložive resurse i transportne pravce koji mogu da povežu zemlje regiona. Iako smo kao region više usmereni na prošlost, moramo da shvatimo da je za nas važnija budućnost i da je na nama da pokažemo imamo li dovoljno hrabrosti i vizije da prepoznamo prilike i iskoristimo ih i time pokažemo odgovornost prema budućim generacijama - izjavio je Živković.