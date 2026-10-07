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Uvođenjem svetski poznatih stejkova, mariniranog programa mesa vrhunskog kvaliteta, kao i majstorskih hlebova sa kiselim testom, Lidl potrošačima ove jeseni donosi novo vrhunsko kulinarsko iskustvo po pristupačnim cenama. Asortiman svežeg mesa proširen je stejkovima premium kvaliteta, dok je pekarski segment dobio čak 5 novih Deluxe proizvoda.

Kompanija Lidl Srbija kontunuirano razvija asortiman uvođenjem novih premium proizvoda, sa posebnim fokusom na besprekoran kvalitet i striktne standarde u nabavci. Ove jeseni stalna ponuda pakovanog svežeg mesa, koja u ovom trgovinskom lancu broji više od stotinu različitih artikala, proširena je saviše od 10 novih proizvoda. U fokusu ove ponude nalaze se vrhunski domaći stejkovi bez kostiju, idealni za pripremu na tiganju ili roštilju, među kojima se izdvajaju Rib Eye stejk, Ramstek, Biftek i Ossobuco.

lidl Foto: Promo

Vrhunski kvalitet, domaće poreklo i besprekorna svežina

Kompanija Lidl Srbija većinu mesa koje se nalazi u prodaji dobavlja od srpskih proizvođača, a svo pileće meso, kao i junetina i svinjetina koje se prodaju u potpunosti su lokalnog porekla. Pored domaćeg porekla, u Lidlu se izuzetno vodi računa i o kvalitetu, bezbednosti i svežini mesa, što potvrđuju relevantni sertifikati i brojne kontrole koje kompanija sprovodi.

Takođe, i pomenuti stejkovi i mesa u marinadi dolaze od proverenih domaćih dobavljača, što garantuje visoke standarde i kontinuitet u kvalitetu. Posebna pažnja posvećena je prirodnom ukusu i sočnosti, zbog čega na primer Biftek i Ramstek dolaze u inovativnom pakovanju. Ova tehnologija omogućava da meso zadrži svoju prirodnu boju, sokove i teksturu bez upotrebe aditiva ili konzervansa. Transparentna ambalaža potrošačima ujedno pruža jasnu vidljivost i uvid u kvalitet svakog komada pre kupovine, dok su u rashladnim vitrinama ovi artikli prepoznatljivi po elegantnim crnim Deluxe etiketama.

„U Lidlu uvek težimo da podignemo lestvicu kvaliteta i tržištu ponudimo nešto novo i autentično. Uvođenjem svetski poznatih stejkova od domaćeg mesa želeli smo da budemo oni koji će vrhunsku gastronomiju učiniti dostupnom svima. Cilj nam je da naši potrošači mogu sa lakoćom da kreiraju čaroliju restoranskog ručka i u svojoj kuhinji“ kaže Nikola Balaban, direktor za nabavku (CMO) i član Uprave Lidl Srbija.

lidl Foto: Promo

Deluxe pekarski asortiman u službi punog ukusa

Pored mesnog asortimana, Lidl je obogatio svoju pekaru sa pet novih Deluxe proizvoda – tri hleba i dva bageta, koji se odlikuju produženim vremenom odmaranja testa, tradicionalnim recepturama i pažljivo odabranim sastojcima.

U ponudi su rustični i pšenični hleb od kiselog testa sa hrskavom zlatnom koricom, kao i specifične kombinacije poput bageta sa kruškama, smokvama i lešnicima, te bageta sa kestenom i orasima. Svi Deluxe pekarski noviteti ručno se oblikuju, peku u posebnim papirnim kalupima, i su pogodni i za posnu ili vegansku ishranu.

Iz Lidla najavljuju da je ovo tek početak razvoja premium ponude i da kompanija ostaje posvećena tome da potrošačima ponudi najbolji odnos cene i kvaliteta, bilo da su u pitanju namirnice za svakodnevnu upotrebu ili proizvodi restoranskog kvaliteta po pristupačnim cenama.