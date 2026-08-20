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Memić je izjavio danas da je, prema podacima Narodne banke Srbije, u junu 2026. godine ostvaren devizni priliv od turizma u iznosu od 239 miliona evra, što predstavlja rast od osam odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine.

U periodu januar‒jun 2026. godine ukupan devizni priliv od turizma iznosio je 1,294 milijarde evra, što je za četiri odsto više u poređenju sa istim periodom 2025. godine.

- Rast deviznog priliva pokazuje da turizam nastavlja da daje sve značajniji doprinos ekonomiji Srbije. Posebno ohrabruje to što beležimo rast i na mesečnom i na polugodišnjem nivou, što potvrđuje da Srbija jača svoju poziciju kao atraktivna turistička destinacija. Nastavićemo da ulažemo u razvoj turističke ponude i podršku destinacijama širom zemlje - rekao je Husein Memić.