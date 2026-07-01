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Projekat "Novo Trebinje" zamišljen je kao savremeni gradski kvart koji će objediniti stambene, poslovne, obrazovne, zdravstvene i rekreativne sadržaje, sa ciljem da obezbedi kvalitetan život budućim generacijama stanovnika.

Kako će izgledati ovaj veliki razvojni poduhvat sada je moguće videti na detaljno izrađenoj maketi, koja prikazuje raspored planiranih stambenih zgrada, porodičnih kuća, saobraćajnica, parkova i drugih sadržaja budućeg gradskog naselja, piše BiznisInfo.ba.

Istovremeno su predstavljene i planirane cene stanova, koje bi trebalo da iznose između 1.000 i 1.200 evra po kvadratnom metru.

Novi gradski kvart prostiraće se na 380 hektara

Novo Trebinje planirano je na području između Grada Sunca i magistralnog puta ka Dubrovniku, gde će se na oko 380 hektara razviti potpuno nova urbana celina.

Prema ranije usvojenom urbanističkom planu, ovaj projekat predstavlja jedan od najvećih razvojnih poduhvata u istoriji Trebinja i trebalo bi da odgovori na sve izraženiji nedostatak građevinskog zemljišta namenjenog stambenoj izgradnji.

Planom je predviđena izgradnja velikog broja stambenih i stambeno-poslovnih objekata, uz kompletnu prateću infrastrukturu neophodnu za funkcionisanje novog gradskog naselja.

U planu su škola, vrtić, dom zdravlja, apoteka, trgovinski sadržaji, parkovi, pešačke i biciklističke staze, kao i novi most preko reke Trebišnjice koji će povezati ovaj deo grada sa ostatkom Trebinja.

Na ovoj lokaciji ranije je najavljena i izgradnja kongresnog centra, koji bi dodatno doprineo razvoju poslovnog i kongresnog turizma.

Maketa prikazuje budući izgled naselja

Predstavljena maketa po prvi put pruža detaljan uvid u izgled budućeg Novog Trebinja. Na njoj su prikazane višespratne stambene zgrade, urbane vile, naselja porodičnih kuća, široke saobraćajnice, kružni tokovi, javni objekti i velike zelene površine.

Sve to potvrđuje da nije reč o pojedinačnom stambenom kompleksu, već o potpuno novom gradskom kvartu projektovanom u skladu sa savremenim urbanističkim standardima.

Iz Grada Trebinja ističu da je cilj plansko širenje grada, uz očuvanje prostora i prirodnih vrednosti po kojima je Trebinje prepoznatljivo.

Stanovi od 1.000 do 1.200 evra po kvadratu

Prema najavama, cena stanova u Novom Trebinju kretaće se između 1.000 i 1.200 evra po kvadratnom metru, odnosno približno od 2.000 do 2.400 KM.

Gradska uprava ranije je navela da je jedan od osnovnih ciljeva projekta omogućiti mladim porodicama da lakše reše stambeno pitanje i ostanu da žive u Trebinju.

Projekti vredni 900 miliona KM

Govoreći o razvoju grada, gradonačelnik Mirko Ćurić rekao je da Novo Trebinje predstavlja dugoročni urbanistički okvir razvoja koji će pratiti potrebe stanovništva, privrede i turizma.

Podsetio je da je Skupština grada nedavno usvojila Srednjoročni plan kapitalnih investicija za naredne tri godine, koji obuhvata razvojne projekte ukupne procenjene vrednosti oko 900 miliona KM.

Kako je naglasio, reč je o planskom razvoju kojim se želi izbeći dodatno opterećenje postojećeg gradskog jezgra i stvoriti uslovi za održivo širenje Trebinja u narednim decenijama.