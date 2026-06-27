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Kineska kompanija SANY Renewable Energy svečano je obeležila početak izgradnje vetroelektrana Alibunar A i Alibunar B u Srbiji, projekta ukupne snage 168 megavata i vrednosti 240 miliona evra. Reč je o investiciji koja predstavlja jedan od većih projekata u oblasti obnovljivih izvora energije na domaćem tržištu, a planirano je da vetroparkovi zajedno imaju 40 vetrogeneratora, sa očekivanom godišnjom proizvodnjom od oko 480 gigavat-sati električne energije.

U okviru projekta predviđena je izgradnja vetroelektrane Alibunar A snage 96,6 megavata i vetroelektrane Alibunar B snage 71,4 megavata. Pored proizvodnih kapaciteta, planirana je i izgradnja dve trafo-stanice 35/220 kilovolti, jednog rasklopnog postrojenja od 220 kV, kao i dalekovoda dužine 12,5 kilometara, koji će omogućiti priključenje na elektroenergetsku mrežu i stabilan prenos proizvedene energije.

Kako je istaknuto, reč je o prvom investicionom projektu koji SANY Renewable Energy realizuje u Srbiji u oblasti obnovljivih izvora energije, a predstavnik kompanije Tang Čao naveo je da ovaj poduhvat predstavlja i važan iskorak u razvoju kompanije u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Projekat je dobio i državnu podršku kroz učešće od 70 odsto snage preko tržišnih premija osvojenih na aukciji za električnu energiju iz obnovljivih izvora, prenosi portal Balkan green energy news.

Predsednica Opštine Alibunar Zorana Bratić poručila je da će lokalna samouprava, kao i do sada, biti pouzdan partner investitorima i pružiti punu podršku realizaciji projekta. Investicija u Alibunar A i B ocenjuje se kao primer kinesko-srpske saradnje u okviru inicijative Pojas i put i mehanizma saradnje između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, a projekat je i deo strategije globalizacije kompanije SANY Renewable Energy, koja je jedan od najvećih svetskih proizvođača vetrogeneratora i provajdera tehnologija za obnovljive izvore energije, uz saradnju sa kompanijom PowerChina Chengdu Engineering.