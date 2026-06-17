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Sve više ljudi u Nemačkoj brine o starijim ili teško bolesnim članovima porodice u sopstvenom domu. Takva nega često podrazumeva pomoć u svakodnevnim aktivnostima, odlascima kod lekara, uzimanju terapije i drugim obavezama, zbog čega mnogi skraćuju radno vreme ili potpuno napuštaju posao.

Stručnjaci upozoravaju da u takvoj situaciji vredi preduzeti jedan važan korak: zvanično se registrovati kao negovatelj kod osiguranja za negu osobe o kojoj se brine. Registracija ne nosi dodatne obaveze, ali može doneti niz finansijskih i socijalnih pogodnosti.

Šta donosi status zvaničnog negovatelja?

Registrovani negovatelji mogu ostvariti nekoliko važnih prava:

veće penzijske doprinose, koje umesto njih uplaćuje fond za negu (Pflegekasse),

pravo na plaćenu zamensku negu tokom godišnjeg odmora ili bolesti,

besplatno osiguranje od nezgode,

osiguranje za slučaj nezaposlenosti u određenim situacijama. Ko može da dobije taj status?

Nije neophodno da negovatelj bude član porodice. To mogu biti i prijatelji, komšije ili poznanici, pod uslovom da negu pružaju neprofesionalno, odnosno da za to nisu zaposleni.

Da bi registracija bila moguća, osoba kojoj se pruža nega mora imati najmanje drugi stepen potrebe za negom.

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Pored toga, potrebno je:

pružati negu najmanje 10 sati nedeljno,

rasporediti negu na najmanje dva dana u nedelji,

negu obavljati u domu osobe kojoj je pomoć potrebna.

Jedna osoba može negovati i više korisnika ukoliko ukupno ispunjava propisani broj sati.

Velika korist za penziju

Jedna od najvećih prednosti registracije odnosi se na penziju. Ako negovatelj radi manje od 30 sati nedeljno, doprinose za penzijsko osiguranje preuzima fond za negu.

U zavisnosti od stepena nege osobe o kojoj se brine, mesečni doprinosi kreću se od 139 do gotovo 736 evra. Ti doprinosi ulaze u puni radni staž, a prema važećim pravilima za 2026. godinu jedna godina registrovane nege može trajno povećati buduću mesečnu penziju za približno 7 do 37 evra.

Pravo na zamensku negu

Negovatelji imaju pravo i na takozvanu zamensku negu. Ako zbog godišnjeg odmora, bolesti ili drugih razloga privremeno ne mogu da brinu o osobi kojoj pružaju pomoć, troškovi zamene mogu se finansirati iz posebnog fonda.

Za ovu namenu godišnje je dostupno do 3.539 evra, što omogućava angažovanje druge osobe bez dodatnog finansijskog opterećenja.

Osiguranje od nezgode i za slučaj nezaposlenosti

Registrovani negovatelji automatski ostvaruju i zakonsko osiguranje od nezgode. Ukoliko tokom pružanja nege dođe do povrede, osiguranje pokriva lečenje, rehabilitaciju, a u slučaju trajnih posledica moguće je ostvariti i pravo na posebnu rentu.

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Važno je da se povreda odmah prijavi ovlašćenom lekaru kako bi mogla da se ostvare sva prava.

Osobe koje zbog nege potpuno napuste posao mogu ostvariti i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, jer se za njih u određenim okolnostima nastavljaju uplaćivati odgovarajući doprinosi. Po završetku pružanja nege imaju pravo da se prijave Nacionalnoj službi za zapošljavanje i ostvare naknadu za nezaposlene.

Nije potrebna stručna kvalifikacija

Za sticanje statusa negovatelja nije potrebno završiti medicinsku školu niti posebne kurseve. Nemački sistem ne zahteva profesionalne kvalifikacije, a negovatelji ne snose odgovornost za nenamerne greške nastale tokom svakodnevne brige o korisniku.

Registracija je relativno jednostavna. Status negovatelja može se prijaviti:

prilikom prvog zahteva za ostvarivanje prava na negu,

tokom procene zdravstvenog stanja korisnika,

naknadno, direktnim obraćanjem nadležnoj službi.