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Planinarska platforma AllTrails objavila je listu najboljih evropskih destinacija za pešačenje i istraživanje prirode za 2026. godinu, nudeći rešenja za turiste koji žele da prepune gradske odmore zamene vulkanskim pejzažima, dramatičnim vrhovima i priobalnim stazama.

Evropski kontinent obiluje stazama različitog intenziteta, od opuštenih šetnji do tehnički izuzetno zahtevnih uspona, a izbor idealne rute predstavlja pola zabave u procesu planiranja avanture.

Za sve koji se premišljaju oko izbora naredne lokacije, izdvojene su četiri specifične regije koje spajaju prirodne lepote, bogatu kulturu i istorijsko nasleđe.

Poljski "mini Alpi" i skriveni mir Julijskih Alpa

Planinski venac Tatre, najviši deo Karpata koji se nalazi na teritoriji Poljske, zaradio je nadimak "mini Alpi“ zbog svojih oštrih grebena, alpskih jezera i specifične lokalne kulture.

Teren je pretežno umeren ili težak, što od planinara zahteva posebne veštine, opremu i pripremu. Među najpopularnijim rutama izdvaja se staza Kuznice-Košćelec, koja vodi kroz smrčeve šume i predele sa patuljastim borovima sve do surovog alpskog vrha.

Druga preporučena ruta je Palenica Bjalčanjska -Morsko Oko-Čarni Stav pod Risami, koja obuhvata vodopad Vodogžmoti Mickjeviča i zahteva između šest i po i sedam i po sati hoda, uz nezaobilazni pogled na jezero Morsko Oko.

Za posetioce su izdvojene i dve umerene staze: Kasprovi Vierh-Hala Gasienicova-Kuznice, kao i tura Kosćeliska dolina-Mrožna pećina-Smrečinski Stav.

Sa druge strane, za one koji žele da izbegnu gužve i rano ustajanje, Julijski Alpi, koji se prostiru na granici Slovenije, Italije i Austrije, nude mirniju i prilično zanemarenu alternativu.

Platforma preporučuje stazu Slemenova Špica, koja omogućava doživljaj visokih planina i cvetanja alpskih ruža bez potrebe za alpinističkim veštinama, mada je čvrsta obuća neophodna za kameniti teren. Za ljubitelje kinematografije i avanture izdvaja se ruta Bovec -Drežnica (Kobarid) u Bovečkoj dolini, koja čini segment 25 staze Alpe Adrija.

Ovaj živopisni predeo pored smaragdne reke Soče i planine Polovnik poslužio je kao lokacija za snimanje Diznijevog filma "Princ Kaspijan“ iz serijala "Hronike Narnije“. Na listi preporuka za ovu regiju našle su se i staza Bohinjskog jezera, kao i ruta od klisure do vodopada Mostnice preko Stare Fužine.

Kombinacija vulkana i banja

Francuska nudi jedinstven spoj napornog planinarenja i relaksacije, budući da se nakon zahtevnih tura turisti mogu opustiti u toplim izvorima mesta Šod-Egu.

AllTrails izdvaja rutu Sansi Ridžis, koja predstavlja strmu i klizavu kružnu stazu do Pui de Sansija, najvišeg vrha vulkanskog masiva Mon Dor, a obuhvata i glečerske doline Šodfur i Šastre-Sansi.

Za ljubitelje vodenih i vulkanskih pejzaža preporučuje se teren skijališta Mon Dor - Pui de Sansi sa dolinom Val de Kuur, koja je deo Regionalnog parka prirode vulkana Overnj, a obiluje i usputnim vodopadima.

Dodatne opcije u Francuskoj su zahtevna staza GR 70 Segment 10 (Le Pont-de-Montvert–Florac) u trajanju od oko devet sati, kao i kraća tura Korniši Mežana i Tarna koja traje tri sata i tri minuta.

Za ljubitelje istorije idealna destinacija je grofovija Nortamberlend u severoistočnoj Engleskoj, koja sa preko 70 zamkova drži rekord u toj zemlji.

Pešačenje duž ove obale predstavlja svojevrsno putovanje kroz vreme. Za poglede na planinska vresišta predložena je staza Simonsajd i Dav Kreg Lup, uz napomenu da vlažne sezone zahtevaju dodatan oprez zbog strmih i grubih delova. Ljubiteljima istorije preporučuje se i dvosatna kružna tura oko jezera Kreg i Hadrijanovog zida, lokaliteta koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a.

Na toj ruti se nalazi rimski Milkasl 39 (Zamak Nik), smešten na samom uglu padine brda, gde su višegodišnja arheološka iskopavanja pružila uvid u život Rimljana duž zida. Među preporukama za ovaj deo Engleske našle su se još i kružne rute od Drejk Stouna do Harbotl Kasla, kao i staza od Hausstedsa do Sikamor Gepa.