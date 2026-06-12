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Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

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To znači da je isto toliki broj majki, zahvaljujući državnoj podršci rešavanja stambenog pitanja, obezbedio dom za svoju porodicu.

Od prve sednice novog sastava Komisije, kojom predsedava ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, pa do danas, za ovu namenu opredeljeno je oko 12 miliona evra.

Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

„Ovaj iznos predstavlja snažan podsticaj za majke i porodice u Srbiji, ali i afirmaciju kontinuirane posvećenosti države unapređenju uslova za život roditelja i dece“, poručila je ministarka Jelena Žarić Kovačević.

Šta podrazumeva subvencija i ko ima pravo da aplicira?

Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Subvencija za kupovinu stana ili izgradnju kuće podrazumeva mogućnost da se od države dobije 20% od ukupne vrednosti nekretnine, a najviše 20.000 evra bespovratnih sredstava.

Ključni uslovi konkursa

Vlasništvo: Pravo učešća imaju majke koje prvi put stiču nekretninu u svom vlasništvu.

Starost deteta: Dete u trenutku podnošenja zahteva ne sme biti starije od godinu dana.

Finansijski cenzus: Ukupan prihod supružnika ne sme da prelazi dve prosečne zarade na republičkom nivou.

Način podnošenja: Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Rezultati mere od 2022. godine

Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Od 2022. godine, kada je i doneta odgovarajuća Uredba na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, uloženo je oko 27 miliona evra za nove domove širom Srbije. Zahvaljujući ovoj meri, više od 1.600 porodica uspešno je obezbedilo svoj krov nad glavom.