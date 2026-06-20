Slušaj vest

Laponija u Finskoj, poznata pre svega kao dom Deda Mraza i po pejzažima koji podsećaju na čarobni svet Narnije, poziva turiste da ovog leta zamene vožnje irvasima za višemesečnu potragu za skrivenim zlatom.

Učesnici će istraživati staze i znamenitosti mesta Levi, turističkog centra na severu Finske poznatog po zimskim skijalištima i pogledu na polarnu svetlost. Lovci na sreću tamo će tragati za zlatnom polugom vrednom 20.000 evra (oko 23.300 dolara).

Potraga traje celo leto

Potraga pod nazivom "Midnight Sun Hunt“ (Potraga pod ponoćnim suncem) počinje 18. juna u Turističkom centru Levi, saopštila je organizacija Visit Levi u utorak, piše CNN, prenosi Blic.

Učesnici će moći da preuzmu prvi trag i registruju se za potragu u centru za posetioce. Nakon toga će dobijati nove tragove koji će ih voditi kroz lokalne staze, atrakcije i znamenitosti, približavajući ih skrivenoj nagradi.

Organizatori navode da se zlatna poluga može pronaći već nakon bilo kog traga, dok će tokom leta biti objavljivani dodatni nagoveštaji koji će postepeno olakšavati otkrivanje njene lokacije.

Levi, smešten severno od Arktičkog kruga, najpoznatiji je kao jedno od vodećih skijaških odredišta u Finskoj i popularna zimska destinacija.

Redak fenomen

Tokom letnjih meseci region doživljava fenomen ponoćnog sunca, pa u određenim periodima Laponija ima dnevnu svetlost puna 24 sata.

"Levi je pre svega poznat po zimi, ali leto je još neotkriveno za mnoge“, izjavila je Satu Pesonen, izvršna direktorka organizacije Visit Levi.

"Želimo da putnicima pružimo novi razlog da posete Levi u vreme kada sunce nikada ne zalazi i kada planinski pejzaž pokazuje sasvim drugačije lice.“

Skijalište Levi jedno je od brojnih evropskih zimskih centara koji su proširili svoju ponudu i na letnju sezonu, nudeći aktivnosti bez snega poput paraglajdinga, planinarenja, raftinga na rekama i vožnje planinskih bicikala.

Potraga "Midnight Sun Hunt“ organizuje se u saradnji sa kompanijom Agnico Eagle Finland, rudarskom kompanijom za eksploataciju zlata sa sedištem u Kitili, kao i sa skijalištem Levi.

Učesnicima se savetuje da se kreću odgovorno, ostanu unutar dozvoljenih područja i poštuju prirodno okruženje. Organizatori naglašavaju da potraga ne zahteva kopanje niti bilo kakvo narušavanje terena.