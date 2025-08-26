Čisto da se zna
Svaki put kada daš krv osvajaš još jedan trofej humanosti
Ne propustite priliku da postanete heroji i tako možda spasete nečiji život. Svedoci smo da svaka kap dragocenog dara može imati moćan uticaj na spasavanje ljudskih života.
U saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, Zavodom za transfuziju krvi Niš, te novoosnovanim Zavodom za transfuziju krvi Kragujevac, kao i transfuzijama Zdravstvenog centra Užice i Opšte bolnice Subotica, Crveni krst organizuje širom zemlje akcije dobrovoljnog davanja krvi.
Pogedajte tabelu i videćete na kojim punktovima širom Srbije ove nedelje možete dati krv.
25.08.2025. - 31.08.2025.
