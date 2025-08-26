Slušaj vest

Ne propustite priliku da postanete heroji i tako možda spasete nečiji život. Svedoci smo da svaka kap dragocenog dara može imati moćan uticaj na spasavanje ljudskih života.

U saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, Zavodom za transfuziju krvi Niš, te novoosnovanim Zavodom za transfuziju krvi Kragujevac, kao i transfuzijama Zdravstvenog centra Užice i Opšte bolnice Subotica, Crveni krst organizuje širom zemlje akcije dobrovoljnog davanja krvi.

Pogedajte tabelu i videćete na kojim punktovima širom Srbije ove nedelje možete dati krv.

25.08.2025. - 31.08.2025.

Ponedeljak.jpg
Foto: Promo

Utorak.png
Foto: Promo

sreda.png
Foto: Promo

cetvrtak.png
Foto: Promo

patak subota nedelja.png
Foto: Promo

