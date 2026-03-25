Slušaj vest

U vremenu kada održivost postaje jedna od ključnih tema savremenog poslovanja, inicijative koje povezuju ekonomiju i ekologiju dobijaju poseban značaj. Upravo zato će sutra park „Milutin Milanković“ u Beogradu postati mesto susreta poslovnog uspeha i brige za prirodu.

Povodom 25 godina rada u Srbiji, Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija), u okviru projekta „Zasadi drvo“, pokrenutog od strane kompanije WMG (Wireless Media Group), okupiće članice oko zajedničkog cilja – sadnje 50 novih stabala. Ovaj mali, ali snažan korak simbolizuje posvećenost zelenijoj i održivijoj budućnosti.

Vođena principima održivog poslovanja, među kojima ESG zauzima važno mesto u strateškom delovanju Komore, AHK Srbija kontinuirano podržava inicijative koje doprinose zaštiti životne sredine i razvoju odgovornog društva. Upravo u godini jubileja, ova akcija dobija dodatnu simboliku – kao prilika da se, kroz konkretan doprinos, ostavi trajan i vidljiv trag u zajednici.

Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija)

AHK Impact Day tako predstavlja spoj vrednosti koje Komora neguje – partnerstva, odgovornosti i dugoročnog razmišljanja. Sadnja stabala nije samo simboličan čin, već i podsetnik da održivost počinje od konkretnih koraka koje preduzimamo danas.

Kako budu rasle, ove sadnice podsećaće da najvrednije investicije nisu nužno one koje se mere brojkama, već one koje traju, inspirišu i ostavljaju trag za generacije koje dolaze.