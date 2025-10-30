Slušaj vest

Beograd, 30. oktobar 2025 – Projekat „Zasadi drvo“, koji je pokrenula kompanija WMG (Wireless Media Group), zvanično je ušao u svoj sedmi ciklus pod sloganom „Milion sadnica je tek početak“. Nakon ostvarenog cilja i posađenih više od milion sadnica, inicijativa nastavlja da raste i da povezuje građane, institucije i partnere u misiji stvaranja zdravijeg i zelenijeg okruženja širom Srbije.

Novi cilj u sedmom ciklusu je postavljen – sadnja novih 200.000 sadnica na 50 lokacija širom Srbije, čime će ukupan broj posađenih stabala dostići 1.200.000.

Svečano otvaranje novog ciklusa okupilo je predstavnike institucija, partnere, ambasadore projekta i volontere, koji su prethodnih godina doprineli da „Zasadi drvo“ preraste iz ekološke akcije u pokret koji menja svest i podstiče odgovornost prema prirodi.

„Dostizanjem cilja od milion posađenih sadnica ostvarili smo važan rezultat koji pokazuje koliko su zajedništvo i posvećenost ključni za svaku promenu. Projekat ‘Zasadi drvo’ je prerastao granice ekološke inicijative i postao pokret koji povezuje institucije, kompanije i građane oko iste ideje – stvaranja zdravijeg i zelenijeg okruženja. U WMG-u verujemo da društvena odgovornost mora biti sastavni deo svakog poslovanja, zato nastavljamo da ulažemo u projekte koji donose dugoročne promene. U sedmom ciklusu fokusiramo se na nove sadnje, edukativne radionice i akcije koje podstiču i građane da aktivno učestvuju u očuvanju prirode. Naš cilj ostaje isti – da inspirišemo zajedništvo i dokažemo da je svaka sadnica korak ka održivoj budućnosti”, izjavila je Ana Aleksić, članica uprave WMG, CEO WMG Medija i predsednica Upravnog odbora WMG fondacije.

Projekat u sedmom ciklusu ulazi u novu fazu, fokusiranu na inovacije, inkluziju i dugoročne promene u zajednici. Posebna pažnja biće usmerena na aktivnosti koje podstiču građane da se uključe i doprinesu stvaranju zelenijih i održivijih prostora.

Ključnu podršku projektu i ove godine pružaju stručne institucije i javna preduzeća koja aktivno učestvuju u realizaciji sadnji i unapređenju šumskih površina. Posebno važnu ulogu u sprovođenju aktivnosti imaju JP „Srbijašume“ i JP „Vojvodinašume“, čiji stručni timovi već godinama doprinose planiranju, sprovođenju i edukaciji u oblasti pošumljavanja i zaštite prirodnih resursa.

Projekat „Zasadi drvo“ je tokom godina doprineo boljem razumevanju značaja šuma za očuvanje ekološke ravnoteže i kvaliteta života. U saradnji sa stručnim institucijama, lokalnim zajednicama i volonterima, stvoren je model koji povezuje struku i građane u zajedničkom cilju – očuvanju prirodnih resursa i razvoju održive budućnosti.

„U sedmom ciklusu projekta naš prioritet biće jačanje kapaciteta za proizvodnju šumskog sadnog materijala i očuvanje genofonda autohtonih vrsta, kao osnove za unapređenje biodiverziteta i otpornosti šuma na klimatske promene. Projekat ‘Zasadi drvo’ otvorio je prostor da se glas šumarske struke jasnije čuje i da građani bolje razumeju značaj očuvanja šuma. Zajedničkim akcijama sadnje, prikupljanja semena i edukativnim programima nastavljamo da povezujemo struku i zajednicu u istom cilju – očuvanju i unapređenju šuma Srbije”, izjavio je Boris Ivanović, master inž. šum., rukovodilac Odeljenja za genofond, semenarstvo i rasadničku proizvodnju JP „Srbijašume“.

„Projekat ‘Zasadi drvo’ u prethodnim ciklusima je dao snažan podsticaj ekološkom aktivizmu i dodatno afirmisao šumarsku struku zajedničkim radnim akcijama i edukacijom o značaju šuma. Vojvodina, kao najmanje pošumljen region u zemlji, posebno je važna za sprovođenje ovakvih inicijativa, jer svaka nova sadnica ima višestruku vrednost za zajednicu i životnu sredinu. U novom ciklusu naš prioritet biće razvoj urbanih šuma i zelenih oaza, kao i podrška projektima koji povezuju struku, građane i lokalne zajednice u očuvanju prirodnih resursa”, rekao je dr Marko Marinković, dipl. inž. šum., izvršni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoj JP “Vojvodinašume”.

Sedmi ciklus projekta „Zasadi drvo“ predstavlja nastavak dugoročne inicijative koja je od 2019. godine ozelenila više od 40 gradova i opština širom Srbije, uključila hiljade volontera i prerasla u najveći nacionalni ekološki pokret posvećen očuvanju prirodnih resursa.

Projekat „Zasadi drvo“ pokrenula je kompanija WMG (Wireless Media Group), uz podršku WMG fondacije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za šume, Ministarstva prosvete, JP „Srbijašume“, JP „Vojvodinašume“, Pokreta gorana Srbije, Privredne komore Srbije, Botaničke bašte „Jevremovac“, Biološkog i Šumarskog fakulteta u Beogradu, Šumarske škole Kraljevo, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Instituta za šumarstvo i JKP „Zelenilo Beograd“.