Dolazak do državne penzije bez dana radnog staža u nekom sistemu ili preduzeću moguć je ako sami sebi punih 15 godina uplaćujete penzioni doprinos.

Trenutno oko 22 hiljade građana samostalno uplaćuje doprinose.

To je za trećinu manje nego pre deceniju i po, kada je veliki broj radnika zbog privatizacije i stečaja ostajao bez posla.

Do penzije iz državnog fonda, moguće je i bez dana zaposlenja. Za sada teoretski, jer među penzionerima nema nikoga ko je svih 15 godina minimalnog staža ostvario sopstvenim uplatama, ali ima onih koji su veći deo uplatili na taj način.

Bojana je trenutno zaposlena, ali uviđa prednosti koje daje takva zakonska mogućnost.

"Nisam znala za tu informaciju, ali mislim da je to super opcija. Posebno kada su ljudi između poslova, i ne mogu da nađu posao. Svakako bi neko mogao da im pomogne sa strane, da se ne gubi staž u međuvremenu", kaže tim lider u kompaniji Bojana Mojsilović.

Roditelji sve češće uplaćuju deci staž

Nije retkost da roditelji uplaćuju staž deci koja su na školovanju, najčešće u inostranstvu.

"Mogućnost da sami sebi uplaćuju penzijski doprinos, da danas, sutra ostvare pravo na penziju, mogu lica od 15. godine i najkasnije do 65. godine života. Mogu biti lica koja su bila ranije radno angažovana ali mogu i ona koja nikad nisu bila radno angažovana", objasnio je direktor sektora za ostvarivanje prava PIO Fonda Vladimir Stanković.

Osnovica za uplatu staža

Osnovica za uplatu staža je od 35 odsto, do petostrukog iznosa prosečne zarade u prethodnoj godini. Osiguranici se mogu opredeliti za neku od 13 osnovica.

Najniži iznos za uplatu je 12.300 dinara, a najviši preko 175 hiljada dinara.

"Kad uđete u taj režim, onda ste dužni da uplaćujete do 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec kako ne bi bilo kašnjenja. Postoji i odredba zakona koja govori da ukoliko šest meseci ne uplaćujete, onda vam osiguranje prestaje", navodi Stanković.

U tom slučaju treba popuniti obrazac za ponovnu prijavu. Više od polovine onih koji uplaćuju staž, čine to po najnižoj osnovici.

S druge strane fond svima, i zaposlenima kojima poslodavci uplate doprinose u iznosu većem od pet prosečnih plata, vraća novac.

Na taj način Fond se odriče dela prihoda, ali i obaveze da jednog dana isplaćuje izuzetno visoke penzije.