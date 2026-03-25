Isplata martovskih penzija počinje 2. aprila i trajaće sve do 9. aprila. Prvi na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti
Uskoro stižu martovske penzije: Ovo je detaljan kalendar isplate, a evo ko prvi dobija pare
Oni će svoje penzije dobiti drugog dana u mesecu aprilu preko tekućih računa i na šalterima pošte.
Penzije će 4. i 6. aprila primiti penzioneri iz kategorije poljoprivredni i vojni. Njima će novac 4. aprila leći na tekuće račune, dok će 6. aprila isplata penzija biti na kućne adrese i na šalterima pošta.
Kalendar isplate martovskih penzija Foto: Printskreen/Fond PIO
Poslednji na listi za isplatu penzija su penzioneri iz kategorije zaposleni, njima će penzije leći 9. aprila preko tekućih računa i na kućne adrese i na šalterima pošta.
