Popularne mere bile bi nova formula za usklađivanje penzija, novo povećanje najnižih penzija za tri odsto i povećanje dodatka na penziju sa 4 do 27 odsto na 7 do 30 odsto za radničke penzije. Nepopularne mere prvenstveno se odnose na produženje radnog veka, ali Plenkovićeva Vlada je odmah poručila da je za njih duži radni vek završena priča .

U sporoj bi se najpre u periodu do 2032. godine za muškarce i do 2038. godine za žene povećala starosna granica za prevremenu penziju na 62 godine, a zatim bi se nakon 2038. godine postepeno povećavao radni vek za punu starosnu penziju do 67 godina života. Brzi tempo povećanja starosne granice za prevremenu penziju na 62 godine, a punu starosnu penziju na 66 godina i šest meseci trebalo bi da se sprovede u narednih pet godina, do 2030. godine.