Kompanija WMG (Wireless Media Group) podržala inicijativu „Spasi svoju jelku“ i sadnju jelki vraćenih nakon praznika
Kompanija WMG (Wireless Media Group) pružila je podršku inicijativi JKP „Zelenilo-Beograd” „Spasi svoju jelku”, u okviru koje su jelke s busenom vraćene nakon praznika i uspešno posađene, u skladu s pravilima struke i vremenskim uslovima.
Jelke koje su tokom decembra krasile domove građana sada su dobile novi život na odgovarajućim javnim zelenim površinama. Na ovaj način, praznični izbor jelki s busenom dobio je svoj puni smisao – sadnice koje su namenski gajene u rasadnicima nastavile su da rastu, bez narušavanja prirodnog ekosistema i potrebe za sečom mladih četinara. Sadnja jelki realizovana je uz stručni nadzor, na lokacijama koje su određene u skladu s brojem prikupljenih sadnica i terenskim uslovima.
Podrška inicijativi „Spasi svoju jelku“ deo je dugoročnog opredeljenja kompanije WMG (Wireless Media Group) za održivi razvoj i nadovezuje se na projekat „Zasadi drvo“, najveću inicijativu masovne sadnje u Srbiji.
Projekat „Zasadi drvo“, koji je WMG pokrenuo 2019. godine, tokom šest ciklusa prerastao je u najveći ekološki pokret koji objedinjuje institucije, stručnjake, lokalne zajednice i građane širom Srbije. U okviru projekta do sada su ozelenjene stotine lokacija u gradovima i opštinama, organizovane brojne edukativne aktivnosti i akcije podizanja svesti o značaju očuvanja prirode.
U martu 2025. godine, u okviru projekta „Zasadi drvo“, posađena je milionita sadnica, čime je dostignuta važna prekretnica i potvrđen dugoročni uticaj projekta na unapređenje zelenih površina i zaštitu životne sredine. Projekat „Zasadi drvo“ nastavlja da raste i u narednom periodu, kroz nove aktivnosti, sadnje i inicijative širom Srbije, sa ciljem da doprinese stvaranju zdravijeg i održivijeg okruženja za buduće generacije.
Projekat „Zasadi drvo“ pokrenula je kompanija Wireless Media Group (WMG), uz podršku WMG fondacije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za šume, Ministarstva prosvete, JP „Srbijašume“, JP „Vojvodinašume“, Pokreta gorana Srbije, Privredne komore Srbije, Botaničke bašte „Jevremovac“, Biološkog i Šumarskog fakulteta u Beogradu, Šumarske škole Kraljevo, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Instituta za šumarstvo i JKP „Zelenilo Beograd“.