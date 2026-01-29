Slušaj vest

Kompanija WMG (Wireless Media Group) pružila je podršku inicijativi JKP „Zelenilo-Beograd” „Spasi svoju jelku”, u okviru koje su jelke s busenom vraćene nakon praznika i uspešno posađene, u skladu s pravilima struke i vremenskim uslovima.

Jelke koje su tokom decembra krasile domove građana sada su dobile novi život na odgovarajućim javnim zelenim površinama. Na ovaj način, praznični izbor jelki s busenom dobio je svoj puni smisao – sadnice koje su namenski gajene u rasadnicima nastavile su da rastu, bez narušavanja prirodnog ekosistema i potrebe za sečom mladih četinara. Sadnja jelki realizovana je uz stručni nadzor, na lokacijama koje su određene u skladu s brojem prikupljenih sadnica i terenskim uslovima.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Podrška inicijativi „Spasi svoju jelku“ deo je dugoročnog opredeljenja kompanije WMG (Wireless Media Group) za održivi razvoj i nadovezuje se na projekat „Zasadi drvo“, najveću inicijativu masovne sadnje u Srbiji.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Projekat „Zasadi drvo“, koji je WMG pokrenuo 2019. godine, tokom šest ciklusa prerastao je u najveći ekološki pokret koji objedinjuje institucije, stručnjake, lokalne zajednice i građane širom Srbije. U okviru projekta do sada su ozelenjene stotine lokacija u gradovima i opštinama, organizovane brojne edukativne aktivnosti i akcije podizanja svesti o značaju očuvanja prirode.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

U martu 2025. godine, u okviru projekta „Zasadi drvo“, posađena je milionita sadnica, čime je dostignuta važna prekretnica i potvrđen dugoročni uticaj projekta na unapređenje zelenih površina i zaštitu životne sredine. Projekat „Zasadi drvo“ nastavlja da raste i u narednom periodu, kroz nove aktivnosti, sadnje i inicijative širom Srbije, sa ciljem da doprinese stvaranju zdravijeg i održivijeg okruženja za buduće generacije.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC