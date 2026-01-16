Slušaj vest

Beograd, 13. januar 2026 - Kompanija WMG (Wireless Media Group) nastavlja da pruža podršku inicijativi JKP „Zelenilo Beograd“ - „Spasi svoju jelku“, koja i nakon praznika podseća građane da odgovoran izbor ne prestaje kad se praznična svetla ugase. Jelke s busenom koje su tokom decembra krasile domove sada dobijaju priliku da budu vraćene prirodi i nastave svoj životni ciklus.

Kupovinom jelki s busenom iz rasadnika građani su već napravili održiv izbor – odabrane su sadnice koje su namenski gajene za prazničnu prodaju, bez narušavanja prirodnog ekosistema i seče mladih četinara. Upravo zato je važno da se i nakon praznika s njima postupa u skladu s pravilima struke. Gde predati jelku nakon praznika

Građani koji nemaju mogućnost da jelku posade samostalno mogu je predati u rasadnike JKP „Zelenilo Beograd“ na sledećim lokacijama: rasadnik u Ulici vojvode Stepe 405

rasadnik u Ulici Marije Bursać bb, Zemun Predaja jelki moguća je do kraja januara, u skladu s vremenskim uslovima, a sve dodatne informacije o inicijativi, rokovima i daljim koracima dostupne su na sajtu www.zasadidrvo.rs. Kako pripremiti jelku za sadnju Da bi sadnica ostala u dobrom zdravstvenom stanju, važno je da se jelka nakon praznika ne iznosi odmah na otvoreno. Preporuka je da se nekoliko dana drži u hladnijoj, neogrevanoj prostoriji kako bi se postepeno prilagodila spoljnim uslovima. Sadnja se obavlja isključivo kad zemljište nije smrznuto, tj. kad temperatura nije ispod nule.

Gde će jelke biti posađene Jelke koje budu predate JKP „Zelenilo Beograd“ biće zasađene na odgovarajućim javnim zelenim površinama, u skladu s pravilima struke i raspoloživim kapacitetima. Tačne lokacije sadnje nije moguće unapred precizirati jer zavise od broja prikupljenih sadnica i terenskih uslova, a svaka sadnja realizuje se uz stručni nadzor. Građani koji žele da jelku posade na sopstvenom posedu treba da vode računa o prostoru, udaljenosti od objekata, kao i o podzemnim i nadzemnim instalacijama, imajući u vidu da jelke vremenom izrastaju u velika stabla. Sadnja na javnim zelenim površinama moguća je isključivo uz saglasnost JKP „Zelenilo Beograd“. Odgovoran izbor koji traje i nakon praznika

Podrška inicijativi „Spasi svoju jelku“ deo je dugoročnog opredeljenja kompanije WMG (Wireless Media Group) za zaštitu i unapređenje životne sredine i nadovezuje se na projekat „Zasadi drvo“. Projekat „Zasadi drvo“, koji je WMG pokrenula 2019. godine, u martu 2025. obeležio je sadnju milionite sadnice, a inicijativa se nastavlja i u aktuelnom ciklusu s planom da se zasadi još 200.000 novih sadnica širom Srbije, uz kontinuirano uključivanje građana, škola i lokalnih zajednica. Projekat „Zasadi drvo“ pokrenula je kompanija Wireless Media Group (WMG), uz podršku WMG fondacije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za šume, Ministarstva prosvete, JP „Srbijašume“, JP „Vojvodinašume“, Pokreta gorana Srbije, Privredne komore Srbije, Botaničke bašte „Jevremovac“, Biološkog i Šumarskog fakulteta u Beogradu, Šumarske škole Kraljevo, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Instituta za šumarstvo i JKP „Zelenilo Beograd“.