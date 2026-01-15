Slušaj vest

Kompanija Hemofarm proglašena je petu godinu zaredom Najboljim poslodavcem u Srbiji od strane nezavisne organizacije Top Employers Institute, koja ocenjuje kompanije širom sveta u pogledu njihove posvećenosti u oblasti ljudskih resursa.

Osim u Srbiji, STADA grupa, u okviru koje posluje Hemofarm, je prepoznata po svojoj jedinstvenoj korporativnoj kulturi i izuzetnoj posvećenosti svojim zaposlenima u još nekoliko zemalja, i zahvaljujući tome je proglašena Najboljim poslodavcem u Evropi za 2026. godinu (Top Employer Europe 2026).

Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarm grupe, izrazio je svoje zadovoljstvo dobijanjem nagrade „Najbolji poslodavac“ petu godinu zaredom.

Foto: Hemofarm

„Iz godine u godinu pokazujemo da snaga Hemofarma leži u našim ljudima, njihovoj energiji, znanju i posvećenosti. Naša zajednička misija je da stvaramo okruženje u kojem svako ima priliku da raste, da se razvija i da bude ponosan na ono što radi. Verujem da nas upravo ova kultura saradnje i podrške vodi ka još većim uspesima,“ rekao je Zeliger.

Organizacija Top Employers Institute je posebno pohvalila Hemofarm u oblastima Svrhe i vrednosti, Održivog razvoja, Strategije, Liderstva, Regrutacije i Employer brendinga.

Foto: Hemofarm

„Izuzetno sam ponosna što je kompanija STADA, još jednom, prepoznata kao Najbolji poslodavac u Srbiji i širom Evrope. Ovo priznanje odražava ono što je zaista važno u kompaniji STADA: naši ljudi. Njihova strast, saradnja i posvećenost našoj svrsi stvaraju radna mesta na kojima svako može da raste i zaista ima osećaj pripadnosti,“ izjavila je Simone Berger, izvršna direktorka za ljudske resurse STADA grupe.

Ukupno gledano, prosečan rezultat grupe STADA se poboljšao, zahvaljujući značajnom napretku u oblastima svrhe i vrednosti, privlačenja talenata i radnog okruženja, kroz inicijative koje podstiču preduzetnički duh i agilnost. Snažni poslovni i finansijski rezultati kompanije STADA u poslednjih nekoliko godina zasnovani su na dobro uspostavljenoj kulturi rasta, čiji se dokazi mogu videti kroz redovne ankete o angažovanosti zaposlenih. Učešće u ovim anketama kontinuirano je raslo, dostigavši 88% u 2025. godini. Pored toga, ova kultura ogleda se u sastavu zaposlenih grupe, koju čini 95 nacionalnosti, donoseći raznovrsno bogatstvo iskustava, gledišta i talenata. Štaviše, u septembru 2025. godine, 52% rukovodećih pozicija u STADA grupi na nižim, srednjim i višim nivoima menadžmenta zauzimale su žene. Sa 3.877 zaposlenih u Hemofarmu u Srbiji, STADA je značajan lokalni poslodavac, koji obezbeđuje širok spektar radnih mesta.



Nezavisna organizacija Top Employers Institute procenjuje kompanije globalno na osnovu njihove posvećenosti inicijativama fokusiranim na kulturu i ljude. Ova sveobuhvatna procena obuhvata šest oblasti i 20 tema, uključujući Liderstvo, Brendiranje poslodavca, Performansa, Učenje, Slušanje zaposlenih, Etičnost i Integritet, i mnoge druge.

Foto: Hemofarm