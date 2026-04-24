Iskusna putnica koja je do sada obišla 64 zemlje tvrdi da je otkrila jednu od najpovoljnijih destinacija u Evropi, gde je za obrok izdvojila tek simboličan iznos.

Steph, koja svoja putovanja deli na društvenim mrežama, opisala je svoje iznenađenje tokom posete Belorusiji. Kako kaže, nisu je oduševile samo niske cene, već i celokupan utisak koji se značajno razlikuje od ostatka Evrope.

"Posetila sam jednu od najjeftinijih zemalja u Evropi, ali ono što me najviše iznenadilo nisu bile samo cene“, ispričala je u videu, dodajući da je reč o mestu koje deluje potpuno drugačije.

Posebno je istakla kulturološke razlike koje se ogledaju čak i u svakodnevnim stvarima, poput ponude u bioskopima, ali i u opštem izgledu gradova. Ulice i metro, kaže, među najčistijima su koje je videla na svojim putovanjima. Prema njenim rečima, cene su izuzetno pristupačne – obrok se može pronaći već za oko jedan evro, dok vožnja autobusom košta svega nekoliko desetina centi.

Bogata istorija

Dodaje da ova istočnoevropska zemlja nudi potpuno drugačije iskustvo putovanja. Steph je posebno izdvojila i bogatu istoriju koja je vidljiva na svakom koraku, od arhitekture do brojnih spomenika i urbanističkog rasporeda gradova.