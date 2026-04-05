Uzgajivač retkih rasa kokošaka, pataka, proizvođač jaja i pilića, guščije masti i kobasice, lovac, golubar, a pored toga ljubitelj cveća. Time se dvadeset godina bavi Spasoje Cvjetković iz Gornje Barice kod Broda.

On je svoj dugogodišnji hobi pretvorio u unosan posao, po čemu je nadaleko poznat.

"Ove godine planiram da proizvedem 3.000 pilića. Pre nekoliko godina proizvodio sam tri puta više. Nikada nisam imao problem da ih rasprodam. Najsrećniji sam među živinom. Moja supruga je zaposlena, sin i ćerka završili su visoke škole i otišli su svojim životnim putevima", priča Spasoje, živinar i penzioner sa nekoliko zanata.

Bravar, moler, mesar, stolar

On je i bravar, moler, mesar, stolar, ali to je druga tema i zasebna priča.

Uzgoj atraktivnih rasa kokošaka sada je najvažniji u njegovom, lepo uređenom seoskom domaćinstvu, sa mnogo cveća i zelenila.

"Proizvodio sam i 10.000 pilića godišnje, kada su se sin i ćerka školovali. Sada su potrebe manje, pa sam i proizvodnju smanjio. Imam četiri rase kokošaka, vajandotu i australorp u tri boje, nju hempšir i plimutrok. Sve ove rase su veoma rentabilne, godišnje snesu i do 300 jaja, zahvalne za uzgoj, robusne i atraktivnog izgleda. Poreklom su iz Amerike, osim rase australorp, koja potiče iz Australije."

Guščija mast

Proizvodnja guščije masti za Spasoja je veoma isplativ posao. Njegova logika je jasna, a računica jednostavna.

"Od holomogorske ruske guske mogu se dobiti dva kilograma veoma lekovite masti čija je cena na tržištu 400 KM po kilogramu. Kada se tome dodaju meso i iznutrice za kobasicu, plus perje, računica pokazuje da se od jedne guske može zaraditi hiljadu maraka."

"U početku, pre dve decenije, uzgajao sam domaće kokoške međašice, ali sam shvatio da su mnogo unosnija matična jata poznatih sorti, cenjenih zbog visoke proizvodnje jaja i kvalitetnog mesa, pod uslovom da nisu osetljive na bolesti i da uzgoj ne zahteva velike troškove."

Spasoje je prethodnih godina imao više rasa, ali je vremenom to sveo na nekoliko najatraktivnijih, veoma traženih na ovom području, gde mogućnosti prodaje prevazilaze kapacitet Spasojine proizvodnje.

Perspektivna delatnost

Ovaj 61-godišnjak o živinarstvu i proizvodnji hrane u posavskim selima govori sa optimizmom. Tako i mlađima šalje poruku:

"Kada bih bio 20 godina mlađi, kupio bih pusto imanje u selu, kakvih ovde ima mnogo, nabavio opremu za proizvodnju pilića i druge peradi, radio desetak godina, a posle poklonio onome ko želi da nastavi. Bilo bi dobro i meni i drugima."