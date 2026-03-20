Što se tiče dinarskih kredita, kaže da će to zavisiti toga šta će Narodna banka Srbije uraditi sa referentnom kamatnom stopom.

Otvaranje ratišta na Bliskom istoku rezultiralo je porastom cena nafte i gasa, ali i euribora. Za samo dve nedelje, euribor je skočio za 10 odsto. Pre tri dana, zabeležio je najoštriji dnevni rast za poslednjih nekoliko godina. Naročit skok primetan je na šestomesečnom euriboru, koji je krucijalan za obračun kamata na stambene kredite u regionu.

Čekala se odluka Evropske centralne banke, koja je juče objavila da njene ključne kamatne stope ostaju na istom nivou. Tako je referentna kamatna stopa na depozite ostala na dva odsto, kamata na glavne operacije refinansiranja 2,15 odsto i kamata na graničnu kreditnu liniju 2,4 odsto. Uprkos tome, centralna finansijska institucija Evropske unije upozorila je na mogući rast inflacije i usporavanje privrednog rasta zbog sukoba na Bliskom istoku.

Finansijski konsultant i bankar Vladimir Vasić rekao je da je to nepomeranje referentne kamatne stope odraz doze opreza.

Inflatorni talas

Kada se radi o nafti, objašnjava da se skok cene od npr 10 odsto ne preliva automatski inflatorno za deset odsto, nego za nekih 0,2 do 0,4, ali ističe da to jeste jedan pritisak.

- Sad morate da uračunate da taj talas dolazi, samo je pitanje koliki će biti, i kako vi da amortizujete taj udar - dodaje Vasić.

I NBS će, prema njegovoj oceni, vrlo verovatno zadržati svoju referentnu kamatnu stopu.

Krediti vezani za evro

Što se tiče rata kredita, kaže da će vrlo verovatno porasti oni koji su vezani za euribor.

"To su krediti koji su indeksirani u evrima, koji su varijabilnog karaktera i varijabilne kamate. Mi imamo u ugovorima tromesečno i šestomesečno, ili šestomesečno usklađivanje. Ja mislim da je negde pola-pola, polovina nas ima tromesečno, polovina ima šestomesečno", navodi Vasić.

Dinarski krediti

Dinarski krediti će, kaže, zavisiti od toga šta će Narodna banka Srbije uraditi sa referentnom kamatnom stopom.

"Podizanje referentne kamatne stope znači prelivanje na one građane koji imaju dinarske kredite, ali sa varijabilnom kamatnom stopom. Znači, postoji i ta varijanta. Međutim, većina naših građana ovde na ovim našim prostorima uzima te kredite, 500-600.000 dinara do milion dinara, i vole da uzmu kredit sa fiksnom mesečnom ratom, tako da to pomeranje verovatno neće na njih uticati", zaključio je Vasić.