Orban je rekao u intervjuu za ekonomski portal "EconomX" da je trenutna kamatna stopa centralne banke od 6,5 odsto "viša nego što bi mogla da bude".

On je ocenio da će do smanjenja kamatnih stopa doći "sporije nego što bi se želelo", jer je guverner centralne banke Mihalj Varga "oprezan čovek".

BiznisKurir/Blic

