Slušaj vest

Zašto pojedini privatni domovi za stare naplaćuju ceo mesec čak i kada korisnik premine ili kada porodica raskine ugovor posle svega nekoliko dana? U praksi se dešava da porodice dobiju račun za punu mesečnu naknadu, uz obrazloženje da je tako ugovoreno ili da je kapacitet kreveta bio rezervisan. Šta ugovor sme, a šta ne sme da predvidi i kada imate pravo na srazmernu naplatu ili povraćaj, pitanja su na koja su dali odgovor gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Radoslav Milovanović, predsednik Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite i Saša Vuković, advokat.

Svetlana Markovic koja je svoju majku iz doma izvela posle svega nekoliko dana, podelila je svoje iskustvo za Kurir televiziju.

- Nisam imala drugu opciju nego da majku stavim u starački dom. Radnice su bile ljubazne, fer i korektne. Izašle su mi u susret u celoj organizaciji. Moja majka nije mogla tamo da podnese, vratila sam se i pitala da je izvedem van. Rekli su mi da klauzula postoji u ugovoru, ja je nisam čitala jer sam bila uznemirena i u strahu. Nije mi bila jasna, da ne dolazi do povraćaja novca ukoliko neko posle nekoliko dana izvodi tu osobu. Ja sam potpisala ugovor, ništa nije sporno i ispoštovala sam sve. Ceo taj mesec je upotrebljen, ali stoji to da mi je bilo nejasno. Korisnik doma uđe tu i predomisli se, a ne dolazi do povraćaja novca.

KADA IMATE PRAVO NA POVRAĆAJ NOVCA U STARAČKIM DOMOVIMA? Kad sve stavke nisu ispunjene može biti lako, ali ako korisnik premine ili se predomislite... Izvor: Kurir televizija

Milovanović: Ugovori nisu naivna stvar

Milovanović je istakao da domovi za stare naplaćuju isključivo ono što je dogovoreno sa korisnicima.

- To je izbor korisnika koji je izrazio sopstvenu volju za smeštajem ili volja posrednika. Ugovori su na po nekoliko strana, to uopšte nije naivna stvar.

Naglasio je da domovi za stare često formiraju cenovnik i da on zavisi od broja dana.

- U domovima sa kojima ja sarađujem imaju cenovnik za dan, 7 dana, 15 ili 30. Ako ste izabrali na 30 dana, ne možete da nabavite sve neophodno za par dana. Morate da imate to na mesečnom nivou. Dok se ispune svi zakoni imate ogromne fiksne troškove. Sve je stvar dogovora. Ako se neko obavezao i izabrao takvu uslugu, uplaćen je pazar, kako ćete vi legitimno taj novac da vratite?

O primeru Svetlane Marković kaže da se radi o potezu vođenom emocijiama i da se uprave domova za stare često susreću sa takvim situacijama.

- Ovo je čisto nedovoljno razumevanje. Da je majka ostala još nekoliko dana, sigurno bi se adaptirala. Mnogo su teške porodice, teže često nego sami korisnici. To je česta pojava.

Foto: Kurir Televizija

Kada po pravnom osnovu postoji mogućnost povraćaja novca?

Vuković je govorio o pravnim aspektima ugovora izmešu korisnika i doma za stare, napominjući da od njega sve zavisi.

- Sve zavisi od ugovora do ugovora. Ukoliko nije definisano, onda je podložno tumačenju. Može se desiti da dom nije ispunjavao stavke propisane ugovorom, u tom slučaju je potpuno legitimno da se izađe, da se prestane sa plaćanjem i sačeka tužba.

Za primer koji je iznela Svetlana Marković kaže je možda i postojala pravna osnova da se novac vrati, ali da nema dovoljno podataka kako bi se dalo adekvatno mišljenje.

- Ukoliko nešto nije ispoštovano, gospođa bi imala pravo na povraćaj novca, ali ako su ispoštovane sve klauzele, ne bi imala pravo na to. U nekim zemljama može da se ugovori plaćanje na dan, u tom slučaju se prema ugovoru tretiraju te obaveze, a sve što nije strogo definisano primenjuje opšto pravilo Zakona o obligacionim odnosima.

Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs