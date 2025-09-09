Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su danas dobili prve rezultate ekonomskih mera za građane i da je njima zadovoljan, ali da jedan trgovinski lanac nije korektno postupio i da će protiv njega biti preduzete mere, i najavio da će najverovatnije 18. ili 19. septembra predstaviti nacrt novog zakona kojim će građani biti oduševljeni.

"I oni koji su se ljutili pomalo u javnosti, oni su fer postupili i to uradili. Reč je o Lidlu i Delezu, vrlo su korektno istupili. Jedan lanac nije korektno istupio i koliko vidim, uskoro će biti preduzete mere protiv tog lanca i onda ćemo ih, rekao bih, privesti ih poznaniju prava", rekao je Vučić za televiziju Prva.

Dodao je da veruje da će i oni ispraviti svoje nepoštovanje mera i uredbe Vlade Srbije u narednom periodu.

Vučić je najavio i da će za desetak dana biti otvorena pruga Beograd-Subotica.

"Izlazimo 18. najverovatnije ili 19. (septembra) ujutro sa novim nacrtom zakona, koji brzo ide posle toga u vladu, da bi bio u formi predloga upućen u Skupštinu. Dakle, izlazimo sa nekim novim stvarima za građane, kojima će ljudi biti, uveren sam, oduševljeni", naveo je Vučić.

Predsednik Vučić rekao je da će od 1. oktobra minimalna zarada u Srbiji biti povećana na 500 evra, a od 1. januara 2026. na 550 evra.

"Time smanjujemo siromaštvo. Time pomažemo onom nižem sloju srednje klase ili onom siromašnijem sloju kojih je sve manje, ali ih i dalje ima. Time pokazujemo brigu prema običnim ljudima. To je za nas najvažniji zadatak. I zato ćemo to da nastavimo da radimo i u budućnosti", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da bi trebalo uskoro da otputuje u Japan gde će posetiti paviljon Srbije na Ekspu u Osaki, ali da će to zavisiti pre svega od situacije u našoj zemlji.