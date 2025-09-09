Slušaj vest

U Los Anđelesu taj iznos jedva da je dovoljan da vas ne svrsta u kategoriju siromašnih. Glavni razlog su vrtoglavo visoki troškovi života, dodatno pogoršani inflacijom.

Prema podacima kalifornijskog Ministarstva za stambena pitanja, tročlana porodica sa godišnjim prihodom manjim od 109.050 dolara zvanično se smatra porodicom sa niskim primanjima. Za samce, ta granica iznosi 84.850 dolara. Paradoksalno, prosečna plata za samce u Los Anđelesu iznosi 74.600 dolara, što znači da više od polovine njih zarađuje manje od praga potrebnog da bi se uopšte smatrali — niskim primanjima.

Troškovi stanovanja gutaju plate

Finansijski magazin Kiplinger još pre nekoliko godina je zaključio da troškovi stanovanja doslovno isisavaju novac iz džepova stanovnika. Zbog manjka stambenog prostora i ogromne potražnje, cene nekretnina i kirija su eksplodirale. U poslednjih desetak godina, sa tržišta Los Anđelesa nestalo je oko 200.000 stanova sa kirijom manjom od 1.000 dolara mesečno.

Problem nije specifičan samo za Los Anđeles. I u drugim delovima Južne Kalifornije, granica siromaštva se približila šestocifrenim iznosima:

Okrug Orindž: Granica za niska primanja je 94.750 dolara.

Santa Barbara: Granica iznosi 98.850 dolara.

San Dijego: Granica je 92.700 dolara.

U tim regijama, prag za niska primanja porastao je između 32 i 48 odsto za samo pet godina, dok je prosečna cena porodične kuće prešla milion dolara.

Kraj jednog sna

Prema izveštaju kreditne institucije LendingTree, — generacijama Amerikanaca, 100.000 dolara bila je magična brojka. Smatrala se godišnjim prihodom koji je značio: Uspeo si. Uspešan si —. Međutim, čini se da je, bar u Los Anđelesu, to vreme prošlo.